VIDEO Václav Klaus ukradl ve sněmovně Fialovi se Stanjurou show

Návrh, který sněmovna ve středu dopoledne projednávala, je reakcí na rozhodnutí Ústavního soudu. Ten třetí a čtvrtou vlnu zrušil s odůvodněním, že od některých profesí nelze chtít, aby měly vždy nezbytné připojení k internetu.

Vláda tedy návrh přepracovala a nyní je ve sněmovně. Debatu zahájil předseda ODS Petr Fiala, který nepřítomnému premiéru Babišovi vzkázal, že je posedlý kontrolou. „Vláda je připravena dovést svoji posedlost až do konce. Co jiného to je než posedlost – ekonomické kontroly nad obyvatelstvem ztrácí smysl,” rozčiloval se Petr Fiala.

EET je podle něj „absurdní projekt“ a „totální kontrola obyvatelstva“. „„Pokud nám lidé dají důvěru ve volbách, slibuji, že EET zrušíme. Nepřipustíme, aby stát otravoval život malým a poctivým živnostníkům,“ slíbil od řečnického pultíku. Pak doporučil, aby vláda bojovala spíše s „oligarchickými entitami“, o kterých prý vládní poslanci něco vědí.

Pak přistoupil k pultíku Mikuláš Ferjenčík, expert na ekonomické otázky z České pirátské strany. „Jediný důvod, proč to vláda předkládá, je, aby se Andrej Babiš mohl tvářit jako nejlepší výběrčí daní ve vesmíru,“ pravil.

Pak sněmovnu překvapil originálním návrhem, jehož smysl nevysvětlil. Sněmovna by podle Ferjenčíka měla přerušit projednávání EET do chvíle, než společnost Agrofert přestane pobírat dotace. O návrhu se hlasovalo a ačkoliv neprošel, bylo to o pouhých osm hlasů.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

Pokud poslanci čekali, že po Ferjenčíkovi je už nic nepřekvapí, mýlili se. K pultíku přišel Václav Klaus. Ten zopakoval svůj názor, který ve sněmovně řekl už několikrát, že daně mají být nízké a jednoduché pro všechny.

„Až v září budou fungovat i veškeré odborné komise nové parlamentní strany, navrhneme, aby živnostníci do jednoho milionu korun neplatili daně žádné. Protože výběr těchto daní stojí více peněz než tolik, kolik se vybere. Protože je mnohem lepší, když peníze mají lidé a nemá je vláda,” řekl ve svém vystoupení.

Pak rozprava skončila, zajímavé dění ve sněmovně ale rozhodně ne. Na návrh Zbyňka Stanjury z ODS totiž musí Poslanecká sněmovna hlasovat zvlášť o každém z pozměňovacích návrhů. Těch se sešlo celkem přes 750. Jenom Stanjura sám jich předložil přes 700.

Hlasování by tedy mělo trvat mnoho hodin. Ve středu se smí ve třetím čtení hlasovat pouze do 14 hodin, hlasování o stovkách pozměňovacích návrhů by mělo pokračovat v pátek. Poslanec Jan Volný, který má hlasování řídit, si k pultíku na hlasovací maraton dokonce přinesl židličku.

