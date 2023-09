VIDEO „Vy děláte prioritu jednu. To je Ukrajina!“ Na Pekarovou na ulici nastoupil občan

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si za své označení sobotní protivládní demonstrace za „dny Varšavské smlouvy“ prý měla vyslechnout to, že demonstranty z Václavského náměstí „opovrhuje“ či že ji „nezajímají“, a rozhodla se proto uveřejnit video, kde je zachycena při debatě s jedním z nespokojených občanů. Muž političce například vpálil, že podle něj vláda porušila své programové priority, když se rozhodla pro zvyšování daní. „Změnily se okolnosti a svět kolem nás,“ vysvětlovala mu Pekarová. Debatující občan jí posléze sdělil, co si o ní „upřímně“ myslí.

Šéfka Sněmovny mu na to odpovídá, že současná vláda má mandát z voleb. „Vy lžete! Zase!“ oponuje jí občan. „Vy říkáte, že lžu, i když jsem zatím nic neřekla. Ještě jste mě ani nenechal mluvit,“ vadí političce, načež jí debatující začne vysvětlovat, že za lež považuje i její slova o „mandátu z voleb“. „Nemáte mandát na zvedání daní,“ vpálí lehce zaskočené Pekarové.



Šéfka TOP 09 nato toto téma začíná více rozvádět. „Jeden z těch zásadních jevů, který se změnil, byl, že se energetická krize natolik zhoršila. My jsme také lidem neslibovali, že budeme dotovat ceny energií. Že je budeme dotovat průmyslu a podobně. Určitě se ale shodneme, že to bylo potřeba. A na to je potřeba mít také peníze. A ano, musíme změnit některé priority, protože se změnily okolnosti a svět kolem nás,“ vysvětluje.

„Vy děláte prioritu jednu. To je Ukrajina,“ reaguje na to muž. „Bezpečnost. Naše bezpečnost,“ opravuje na to debatujícího Pekarová.



Muž chce nato vědět, na základě jakého čísla zákona se posílají zbraně Ukrajině, přičemž mu politička vysvětluje, že je to na základě vládního rozhodnutí. „Není,“ odporuje jí muž, načež politička rezignovaně namítá: „Já se s vámi prostě nedohodnu. To je evidentní, že se prostě neshodneme na úplném základu.“



„Ale aspoň takto spolu můžeme normálně mluvit, a to bychom v té totalitě, o které mluvíte, jaksi nemluvili,“ dodává. „Ale já o ní nemluvím…,“ chce ještě doříci muž, ale z okolí Pekarové se k němu ozve, že již „budou muset jít“.

Pekarová si s nespokojeným občanem ještě podá ruku a omluví se s tím, že má ještě pracovní záležitosti, a pronáší, že ji „těšilo“. „Vy mě moc ale netěšíte. To vám řeknu upřímně,“ přizná muž při podávání ruky. „Ale víte, co je důležité – že se takto můžeme normálně bavit,“ reaguje na to ještě Pekarová.

Politička video doplnila slovy, že měla „zaznamenat tvrzení, že demonstranty z Václavského náměstí opovrhuje“ či že ji „nezajímají“. „Zda je to pravda, si tady každý může udělat obrázek sám,“ napsala a poznačila: „Demokracie je pro mě i o diskusi a naslouchání. Bohužel ne vždy je to vzájemné.“

Zaznamenala jsem tvrzení, že demonstranty z Václavského náměstí opovrhuji či že mě nezajímají. Zda je to pravda, si tady každý může udělat obrázek sám.



Demokracie je pro mě i o diskusi a naslouchání. Bohužel ne vždy je to vzájemné. pic.twitter.com/Pqk0IYU0Ud — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 18, 2023

Výtky o přístupu Pekarové k demonstrantům si politička vysloužila mimo jiné tím, že protivládní demonstraci označila za „dny Varšavské smlouvy“.

„Na dnech Varšavské smlouvy na Václavském náměstí bylo o cca 90 tisíc lidí méně než na Dnech NATO. Myslím, že to vypovídá o tom, na jaké straně česká společnost stojí. Ráda bych občanům poděkovala, protože drtivá většina ukazuje, že ví, kdo je agresor a čemu se musíme bránit,“ napsala politička v den konání demonstrace na sociální síť X.

Na dnech Varšavské smlouvy na Václavském náměstí bylo o cca 90 tisíc méně lidí než na Dnech NATO.



Myslím, že to vypovídá o tom, na jaké straně česká společnost stojí. Ráda bych občanům poděkovala, protože drtivá většina ukazuje, že ví, kdo je agresor a čemu se musíme bránit. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 16, 2023

Kromě tohoto označení mnozí političku upozorňují, že vycházela v referování o počtech demonstrantů z informací médií, které však vycházely z policejního odhadu těsně po začátku akce, kdy na místo teprve mířili další demonstranti.

Zatímco v průběhu protestu byla účast demonstrantů na Václavském náměstí odhadována na vyšší jednotky tisíců lidí, Česká tisková kancelář odhadovala deset tisíc účastníků a podobné počty sdílela i další média, avšak mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík následně vysvětlil, že odhad deset tisíc sobotních demonstrujících platil jen pro daný okamžik sčítání, ale při informování o počtu účastníků už údaje nikdo dál neaktualizoval. I když se počet účastníků pak mohl podstatně zvýšit.

„Informace o počtu účastníků shromáždění je čistě interního charakteru a slouží pro potřeby řízení a nasazování sil a prostředků. Výsledné číslo vychází z mapových podkladů, zkušeností policistů, jejich místní znalosti a ve vybraných případech i z analytické činnosti pracovníků operačních středisek,“ popsal Moravčík pro server Lidovky.cz, že přesnější čísla si policie nechává pro sebe.



Aktuální video s diskusí Pekarové s nespokojeným občanem pak mnozí také příliš kladně nehodnotili a připomínali političce její předchozí slova. „Podle vás je jednodušší ty lidi označit jako demonstranty Varšavské smlouvy (aby v očích ostatních všichni vypadali jako prorusky smýšlející), než abyste s nimi navázala bližší kontakt a vedla diskusi?“ zaznělo.

@market_a Podle vás je jednodušší ty lidi označit jako demonstranty Varšavské smlouvy (aby v očích ostatních všichni vypadali jako prorusky smýšlející), než aby jste s nimi navázala bližší kontakt a vedla diskuzi? — Miloš Košík (@Nevkushnus) September 18, 2023

„Je obdivuhodný, že ten chlap udržel před Markétkou nervy. Facky byly ve vzduchu,“ mínil další komentující.





A člen Svobodných Luboš Zálom pak vyvracel i mínění političky, že bylo nutné lidem a firmám energie dotovat. „Soudružko Pekarová, NEBYLO potřeba nic dotovat! Vy jste měli okamžitě deregulovat ekonomiku a snižovat ruku státu tak, aby lidé měli možnost se se situací vypořádat sami. Ale to jako někdo, kdo nenávidí svobodu jako Vy, nikdy nepochopí. Bez ohledu na to, že ten pán ve vestě mele blbiny,“ vzkázal šéfce TOP 09.

