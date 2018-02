VIDEO Wilders posílá další vzkaz a mluví v něm i o nás

Wilders má za sebou v posledních týdnech „šňůru“ po východoevropských státech. Několik dní před vánočními svátky vystoupil společně s Marine Le Penovou a dalšími euroskeptickými politiky v Praze, včetně šéfa SPD Tomia Okamury. Před deseti dny zase Wilders navštívil Budapesť, kde se setkal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Následně vyjádřil ve svém textu obdiv k odhodlání východoevropských států čelit islamizaci.

V podobném duchu navázal i v úvodu svého videa, když opět chválil východní Evropu a její postoje vůči islámu a migraci. Zároveň ale promluvil k nizozemským voličům, kteří čekají za pět týdnů obecní volby. „Pro PVV je na prvním místě Nizozemsko a Nizozemci. Vždy a za všech okolností. To je základ všeho našeho konání. A to je také důvod, proč stojíme proti vládě premiéra Rutteho, která zaprodala naši zemi Bruselu a islámu,“ hřímal Wilders.

„Evropská unie otevřela své hranice milionům migrantů, kteří přišli ve většině případů z muslimských zemí v Africe a na Blízkém východě. Naší populaci hrozí, že bude nahrazena. A západní Evropa? Ta pouze islamizací usnadňuje její šíření. Naopak východní Evropa islamizaci kontinentu vzdoruje. Východoevropské státy se nechtějí nechat zničit. Jak Evropskou unií, tak ani islámem,“ konstatoval politik, který žije 24 hodin denně pod ochranou policie z důvodu vyhrožování islamistů.

Podle Wilderse by se měla západní Evropa inspirovat svými sousedy z východní Evropy. „A přesně jejich postoj bychom měli zaujmout také my. Protože co je moc, to je příliš. Kořeny nizozemské národní identity nejsou islámské, ale spočívají na křesťansko-židovských a humanistických základech. Naše svoboda a demokracie stojí a padá s ochranou naší národní identity. Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat,“ vyzval Wilders.

Musíme konečně začít s deislamizací Nizozemska. Tedy přesný opak toho, oč usiluje Rutteho vláda a Brusel. Naše motivace je zřejmá. Nizozemsko je naše země a tak to musí navždy zůstat. Společně dostaneme Nizozemsko do našich rukou. Za přibližně pět týdnů se Strana pro svobodu účastní obecních voleb ve třiceti městských částech. Společně uhájíme naši identitu. Společnými silami zachováme v naší zemi svobodu a demokracii,“ uzavřel Wilders.

Psali jsme: Wilders navštívil Maďarsko a je nadšen: Žádné známky islamizace. V knihkupectí jsem viděl svou knihu, kterou se v mé rodné zemi bojí vydat Bugr pokračuje: Další svědectví o Okamurově akci s Le Penovou a Wildersem. Už to začíná být vyhrocené Lukáš Petřík: O čem si povídali Okamura s Geertem Wildersem Vlastenci zvítězí! 50 tisíc teroristů v Evropě. Dnes mluvil Juncker... A my přinášíme nový projev Geerta Wilderse



autor: pro