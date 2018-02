VIDEO Zhlédněte kázání Tomáše Halíka den po volbách: Máme starost o tuto zemi. Byli jsme před Zemanem, budeme i po něm. Přežili jsme tanky, normalizaci... A ještě mnoho dalšího

„Chtěl bych, abyste byli bez starostí. Říká svatý Pavel v dnešním čtením. To bych taky chtěl, abychom byli bez starostí. Ale my v tuto chvíli nemůžeme být bez starostí. Máme starost o budoucnost této země,“ sdělil úvodem.

„Dlouho jsem přemýšlel a modlil se. A jednou jsem si říkal, tak už tyhlety věci všednodenní nechme; řeknu: Byli jsme před Zemanem, byli jsme i po něm, a pak už se budeme starat o věci duchovní. Ale i tohleto jsou věci duchovní,“ sdělil Halík a následně se rozhovořil o politické situaci.

„Když po Velkém pátku byli apoštolové naplněni zklamáním, smutkem, bolestí, obavami, přišel mezi ně Ježíš, přišel zavřenými dveřmi strachu a řekl: Pokoj vám. A ukázal své rány,“ podotkl Halík s tím, že dojde k modlení k Duchu svatému. „Protože potřebujeme jeho sílu. To, co prožívá většina z vás, prožívám i já, plně. Všechno to pokušení, hněv, zklamání, smutek. A přeci nesmíme podlehnout rezignaci a proměnit tato naše pokušení, k tomu opravdu potřebujeme sílu Ducha svatého,“ řekl Halík.

Audiozáznam ZDE

„To, čeho jsme byli svědky, těch událostí posledních dní, určitým způsobem nastavilo zrcadlo naší společnosti. Ten pohled je dost otřesný,“ nechal se slyšet Halík. „Když budeme prosit o Boží odpuštění a smilování, prosme nejenom za sebe, ale i za naši zemi. I když je naše společnost rozdělená, oni patří k nějakému společnému my. I my jsme součástí této společnosti. A tak ty společné viny, selhání, stíny, předložme Pánu s prosbou o uzdravení,“ kázal pak Halík.

„Naše generace zažila kousek 50. let, tanky v roce 1968, normalizaci. Tohle taky přežijeme. Tohle taky přežijeme,“ podotkl následně Halík v kněžském rouchu ke kázání ze svatého Pavla.

Tomáš Halík za normalizace- ve filmu Katapult

„A je to také možné vidět z té lepší stránky. Skoro polovina lidí dovede rozlišovat hodnoty. A na tom je také třeba pracovat. Možná, že až budeme s těmi dalšími o tom mluvit a aspoň části ukázat věci jinak,“ dodal Halík.

Video ZDE

„Nesmíme se bát. Musíme nazývat věci pravým jménem a musíme dávat také nějaký dobrý příklad. Ať máme víru. Tak se nesmíme bát,“ zopakoval. „Tak napřimme se, zdvihněme hlavy. A k tomu požehnání,“ uzavřel.

