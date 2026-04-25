Vachatová otevřeně popsala mediální lynč. A co znamená být na ukrajinském seznamu

Natálie Vachatová, poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO) pro svobodu slova a bývalá spolupracovnice Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), popsala, jak se stala terčem mediálního lynče. Jde podle ní o širší kampaň proti konzervativním a kritickým hlasům, které odmítají mainstreamovou unijní agendu.
Natálie Vachatová
Vachatová upozornila, že její jméno se objevilo v metadatech dokumentu, který obsahoval zárodek návrhu zákona o transparentnosti zahraničního financování nevládních organizací, přestože se na jeho tvorbě nepodílela. Tato skutečnost se stala záminkou k intenzivní kritice ze strany některých médií a neziskových organizací, včetně spolku Milion chvilek.
„Mediální lynč vůči ní je jen špičkou ledovce. V menší míře jej zažíváme sami a s námi desítky a stovky konzervativních publicistů a intelektuálů, kterým mediální soldateska a z eráru sosající neziskovky malují na čela ruské vlajky a na záda terče jen proto, že odmítají unijní propagandu spojenou s cenzurou, masovou migrací, Green Dealem, LGBT ideologií a Ukrajinou,“ uvádí SOSP.
Vachatová, která do svých pěti let vyrůstala na Ukrajině, nechápe, proč se jí novináři ptají, jaký je její vztah k Ukrajině, k Rusku, k Vladimiru Putinovi. „K čemu má ta otázka vlastně sloužit? Jaký to má vztah k mé práci?“ podivuje se poradkyně premiéra.
Jako prověrky za normalizace
Připadá jí to, jako když se kdysi ptávalo na postoj ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
„Kdy člověk musel podepsat, že s tím souhlasí, nebo se dokonce rozepsat, jak moc byl rád. Já na to samozřejmě mám svůj jasný názor. Dost možná by se řadě lidí líbil, dost možná těm z dnešního mainstreamu, možná by se líbil mým hejtrům, nevím. Ale říkám si: Chci přistupovat na to, že budu muset procházet nějakým filtrem? Na co se budou ptát dál? A vůbec nejde jen o mě, myslím to obecně. Na postoj k Izraeli a Palestině? Budou se ptát na Spojené státy americké a Írán? Bude to nějaký filtr, kterým člověk bude muset vždy a zásadně projít, aby mohl působit jako úředník? Co kdyby měl jiný názor? To by ho z jakýchkoli pozic diskvalifikovalo? A kdo o tom bude rozhodovat? Nějaké prověrkové komise?“ zamýšlí se Vachatová.
Uvádí, že Babiš je právem alergický na nálepku, že by snad měl být proruský. „Dnes je proruský každý, kdo nesouhlasí s větrníky, kdo nevidí v Green Dealu spásu přírody a ekologie. Proruský je ten, kdo nesouhlasí s masovou migrací. Takhle se to dnes dělá, ne? Sleduji to nálepkování, dehonestaci. Vzít člověka, totálně ho těmi nálepkami znevěrohodnit, dehonestovat a oblepit ho tak, že není reálně slyšet, co opravdu říká a o co se zasazuje. Bohužel se jim to docela daří. Na každou věc, kterou o mně řeknou, mám protiargument. Ale je mi úplně k ničemu. Protože když někdo tapetuje titulky několik týdnů v kuse a dává ke jménu Vachatová nálepku, tak už se jí nikdy nezbavím. Za covidu tak byli i renomovaní lékaři označeni za dezinformátory, byli dehonestováni, vláčeni bahnem. A dostali se z toho? Nedostali. Po x letech se jejich jméno očišťuje, ale ne u všech,“ konstatovala poradkyně.
Do práce chodí v tmavých brýlích
Vyjádřila se také ke kontroverznímu seznamu nepřátel Ukrajiny, jehož tvůrci ji označili za šiřitelku ruské propagandy. Připustila, že je to pro ni problém. „Lidé, kteří tam jsou, mohou být reálně ohroženi. Nevím, v jakém stavu je teď ukrajinská společnost. A já bych se někdy na Ukrajinu zase ráda podívala. Mám tam pohřbenou rodinu, jsou tam hroby dědečka, babičky, pradědečka, prababičky. Mám tam žijící příbuzné, které bych ráda navštívila, místa, jež bych ráda viděla. Tohle mi to samozřejmě hodně komplikuje. Byla bych tam reálně v ohrožení. Tohle ti novináři a aktivisté napáchali, oni mě na ten seznam dostali,“ uvedla Vachatová.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Mediální lynč vedený proti ní podle jejích slov zasáhl také rodinu a děti. „Nejstarší dcera to vnímá. A všichni do jednoho vnímali, že se doma něco děje. Tekly nám nervy. Byl tam stres, tlak a do toho strach. Já vždycky chtěla žít u moře, manžel nikdy. Teď přišel s tím, že si dokáže představit, že bychom se odstěhovali. Na dům nainstaloval kamery, abychom byli monitorováni. Kdybych aspoň byla vláčena za něco, co jsem udělala, ale tohle?“ podivuje se trojnásobná matka.
Když jezdí do práce na Úřad vlády, nosí tmavé brýle, aby ji lidé nepoznali. „Moje jméno je poškozené a je nejspíš poškozené navždy. Tu nálepku už mi nikdo úplně neodpáře. Myslím, že se jim podařilo mě zdiskreditovat, a na tom se vůbec nic nezmění. Někteří z nich to používají dál. Bez ohledu na to, že to není pravda,“ soudí poradkyně premiéra.
Chtěla by očistit své jméno. „A stejně se mi to nepovede, i kdyby se mi museli omluvit. Protože to by musela probíhat kampaň ve stejné intenzitě a po stejnou dobu, jako když mě dehonestovali,“ konstatovala Vachatová.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.