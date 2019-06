Václav Klaus? Dědek rudej, plesnivej. Umělec, který exprezidenta žaluje, promluvil

O Václavu Klausovi promluvil písničkář v souvislosti s trestním oznámením, které na bývalou hlavu státu podal. Důvodem jsou exprezidentova slova ohledně demonstrací, která pronesl v televizi Prima. Klaus řekl, že na protest se svážejí zadarmo z Moravy „zaplacení lidé“. Následně sdělil, že tuto informaci dostal z několika zdrojů, ale omlouvá se, pokud se nezakládá na pravdě.

„Omluvil se takovým způsobem, že teda pokud lhal, tak se teda omlouvá. No, on lhal a tím pádem se neomluvil, když neřekl – jsem lhář, kaju se, jdu si na tři roky sednout a Ziggymu zaplatím pro jeho lidi 100 autobusů z Moravy na Letnou. Protože to je to, co my po něm požadujem, po dědkovi jednom rudém, plesnivém,“ rozohnil se Ziggy Horváth a rovnou se pustil do písničky.

Je třeba zabít...

Poté Ziggy Horváth v souvislosti s tím, že se jednalo o večer věnovaný obětem komunistické totality, vzpomněl příběh svého přítele, scenáristy Jiřího Křižana, kterému popravili v 50. letech otce. „Jeho tatík utíkal do zahraničí, že si tam pak stáhne i rodinu. Vzal dva kamarády, a když po nich ti mladí kluci na hranicích začali smažit ze samopalů, tak jeden z těch tří kamošů, co utíkali z Valašska, tak vytáhl sedmpětašedesátku a udělal puc... a poslal ho do věčných lovišť, tady toho kluka z dobré rodiny s kádrovými předpoklady, protože my jsme se tam nedostávali na ty hranice. Já jsem sloužil v Tachově,“ zavzpomínal písničkář a pokračoval v příběhu.

„A protože ti kluci neřekli ani jeden, kdo střelil, tak je začali po jednom věšet. A Jirkův táta šel poslední a mohl to hodit na ty dva a ani jeden by mu neřekl ani popel. A on přesto prostě řekl, že nebude vypovídat. Tak ho zhoupli taky,“ ukončil vyprávění Ziggy Horváth. A dodal: „Jiří Křižan je autorem filmu Je třeba zabít Sekala, které dnes můžeme volně přeložit jako ‚je třeba zabít Bureše‘. Ale protože máme demokracii, tak není potřeba volit těchto prostředků, tak zkusíme ho demokraticky jako odsunout a uvidíme...“ zauvažoval písničkář a už za zvuku další písně dodal: „Zbraně si volí oni. Zatím je učíme slušnosti na těch Letenských pláních, na Václaváku, všude, kde jsme se scházeli.“

Na koncertě, který byl věnován obětem komunismu. Foto: David Hora

Senátor Faktor: Mám hluboký odpor proti jakékoliv totalitě

Na českobudějovický koncert dorazil i senátor Ladislav Faktor. Ten pro ParlamentníListy.cz promluvil o době před rokem 1989: „Já jsem vlastně trávil totalitu ve sklepě rodinného domu, kde jsem se schovával, když jsem skládal muziku. Tehdy do poslední chvíle nebylo jasné, jestli to padne, nebo ne. Takže ten okamžik toho pádu doteď vnímám jako jeden z nejšťastnějších okamžiků mého života,“ prozradil senátor.

Připomněl i výročí smrti Milady Horákové, která byla popravena 27. června 1950, tedy přesně před 68 lety. A zadoufal, že nic takového už se nevrátí. „Já ty zrůdnosti komunismu zažil místy i na vlastní kůži, i když za mě už se nepopravovalo. Ale prostě, ve mně je hluboký odpor proti jakékoliv totalitě. Mám rád svobodu a jsem šťastný, že už třicet let svobodu máme a doufám, že ji už nikdy neztratíme,“ řekl na závěr Ladislav Faktor.

Báli se, že umře ve vězení?

Dobu před rokem 1989 na jihu Čech připomněli v průběhu večera i organizátoři. Vzpomínalo se například na brutální zásah ozbrojených složek na undergroundovém koncertu na Rudolfově, kde hrály kapely Plastic People Of the Universe a DG307. Od toho uběhlo už 45 let.

Mluvilo se také o zásadní postavě budějovického undergroundu, milovníkovi rockové a jazzové hudby Jiřím Gansovi. „Byl to představitel českého ungergroundu a politický vězeň. Jako milovník anglosaské hudby v 60. letech založil českobudějovický Klub přátel hudby USA a v 70. letech patřil k hlavním postavám budějovického undergroundu,“ uvedl jeden z pořadatelů s tím, že ho nakonec komunisté utýrali. Gans byl roku 1977 v politickém procesu odsouzen na 15 let za vykonstruované obvinění ze špionáže. Se zcela zničeným zdravím byl propuštěn po devíti letech. Některé prameny uvádějí, že režim se v té době mohl obávat jeho úmrtí ve vězení.

autor: David Hora