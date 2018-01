Václav Moravec už se neudržel: Znovuzvolení Zemana. Novinářské žně začínají. Bude to jízda

„Novinářské žně začínají: Znovuzvolení prezidenta Miloše Zemana. Personální a stranické složení druhé vlády Andreje Babiše? Proměny vztahu Miloše Zemana a Andreje Babiše? Kdo do čela ČSSD? Návrat Milana Chovance na vnitro? Bude to jízda,“ napsal Moravec.

„Kdo do čela ČSSD? Vy se nedíváte na kolegu Keblůška? Přítel s. Nejedlého, s. Milan Chovanec již vystoupil z ilegality a ladí noty v Zemanově týmu,“ napsal pak jeden z diskutérů. Další pak vybízeli například k tomu, že to bude chtít kinedryl, nebo že se máme na co „těšit“.

Moravec v minulých dnech nemoderoval debatu prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Jeho roli přejala Světlana Witowská. Moravec se neobjevil ani ve speciálním sobotním volebním vysílání. Zde jej nahradil Michal Kubal.

Moravec pro server Lidovky.cz naznačil, že jeho absence v sobotním vysílání umožní České televizi získat individuální rozhovory s jednotlivými kandidáty.

Nabídku České televize moderovat debatu Zemana a Drahoše Moravec odmítl s vysvětlením, že jeho vystoupení by se mohlo stát hromosvodem pro kritiku veřejnoprávní televize. Před pěti lety televizní duel Zemana a jeho tehdejšího protikandidáta Karla Schwarzenberga před druhým kolem voleb vedl. Zatímco Moravec je častým terčem prezidentovy kritiky, Witowské ve čtvrtek Zeman i Drahoš poděkovali.

Serveru Lidovky.cz Moravec řekl, že hned po prvním kole voleb si s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem sdělili, že prezidentský duel i volební studio by měl moderovat někdo, kdo se nestane součástí strategie současného prezidenta k napadání ČT a vtažení ČT do předvolební a povolební kampaně. „Díky tomu kancléř prezidenta (Vratislav) Mynář změnil nedělní názor, že se prezident nezúčastní poslední diskuse v ČT, což bylo skvělé,“ uvedl Moravec. „Podobně je tomu i s povolebním vysíláním a případnou účastí obou aktérů prezidentské volby v individuálních rozhovorech,“ dodal.

Psali jsme: Bakala, expert na tunelování. Zeman v dobré náladě pokořil novináře, kteří mu celý život dělali zle. Redaktora ČT zesměšnil Výsledky prezidentských voleb Filip (KSČM): Občané se rozhodli pro stabilitu, prosperitu a pokračování úspěšného rozvoje našeho života Na čem Jiří Drahoš v posledním týdnu padl a Miloš Zeman získal? Už je jasno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef