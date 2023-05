Válek: Nejsou léky. Jedu do Rakouska, do Polska... Nic

„V jedné zemi lék není, v druhé je, tak člověk jel do Polska, do Rakouska a zase z Rakouska a Polska jezdili k nám podle toho, co v té zemi bylo. Strašná situace… Hrůza,“ postěžoval si na aktuální nedostatek léků ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v podcastu PoliTalk. Sám prý pocítil problémy s nedostatkem léků na vlastní kůži, když sháněl antibiotika pro svého vnuka. „Napsali mu penicilin, který samozřejmě není,“ posteskl si ministr v rozhovoru pro Český rozhlas. „Když ten lék není, na co to tomu pacientovi je?“ ptal se po své zkušenosti.

na serveru Novinky.cz označil problém s nedostatkem léků za celoevropský. Mnohé země jsou na tom podle něj navíc mnohem hůře nežli Česká republika.



Zdůraznil, že se na setkání ministrů zdravotnictví ve Stockholmu se stížnostmi na nedostatek léků setkal u zástupců napříč evropskými státy. „Ministryně zdravotnictví Švýcarska se vysloveně zhroutila, to byl jeden z nejemotivnějších projevů, které jsem za tři předsednictví – francouzské, naše a teď to švédské – zažil. Informovala nás, že ve Švýcarsku chybí asi tisíc druhů léků. Švýcarsko je největší výrobce léků, sídlí tam dvě největší farmaceutické firmy, je největším vývozcem léků a chybějí tam naprosto klíčové léky, například na epilepsii, opravdu základní léky. Dokonce museli nařídit, že se bude předepisovat u antibiotik menší množství, že se sníží dávkování. V podstatě nemají žádné řešení,“ vyjevil s tím, že například v Bulharsku zase řeší nedostatek inzulinu, a tak jej tam nedostává až 75 procent diabetiků.



Hovořil také o tom, že situace je nepříjemná zejména pro Island, jelikož si tamní obyvatelé nemohou pro chybějící léky zajet do sousední země a podle Válkových informací tam mají nabídku léků omezenou až o 74 procent.

Ve středoevropském prostoru se podle ministra běžně děje, že lidé musejí pro léky jezdit přes hranice. Zažil to i on sám, když v Česku nemohl sehnat léky pro svého vnuka. „V jedné zemi lék není, v druhé je, tak člověk jel do Polska, do Rakouska a zase z Rakouska a Polska jezdili k nám podle toho, co v té zemi bylo. Strašná situace. Já jsem to zažil se svým vnukem. Hrůza,“ komentoval nedostatek léčiv.



V rozhovoru pro Český rozhlas přiblížil, že se tato zkušenost týkala předepsání penicilinu, který „není“. V Česku je totiž podle ministra antibiotik dostatek, ale ne všech druhů. „My máme dostatek antibiotik v tabletových formách. Problém je, že se tabletová forma sice dá použít pro děti, ale je to samozřejmě pro děti velmi nepříjemné. Prášek se jim třeba musí rozdrtit,“ vysvětlil.



Podotkl, že jeho vnukovi byla diagnostikována na dětské pohotovosti laryngitida a streptokoková nákaza a „napsali mu penicilin, který samozřejmě není“.



„Napsali to, co je velmi pohodlné na užívání pro jednoroční dítě. No ale když ten lék není, na co to tomu pacientovi je? Zoufalá dcera mi volala a já říkám, že jsou antibiotika, která jsme opravdu dovezli, která se dají dát i tak malému dítěti. Takže šla za paní doktorkou a ta jí předepsala širokospektrální antibiotikum. Tím opravdu rezistenci nezvyšujeme,“ přiblížil ministr zdravotnictví svou zkušenost s nedostatkem léků v Česku.

Doplnil též, že se pacienti nemají obávat, že by pocítili zdražení léků, jelikož se u nich zvýší sazby DPH na léky ze současných deseti na dvanáct procent. „Pacienti to nepocítí nijak. Je potřeba si říct, že sice u léků se DPH zvýší o dvě procenta, ale u zdravotnických prostředků, což je zhruba desetkrát větší balík peněz, se snížily o tři procenta. Protože ty z patnácti procent klesly na dvanáct procent. To znamená, že když dáte léky a zdravotnické prostředky dohromady, ušetří zdravotnický systém zhruba 3,2 miliardy na DPH,“ tvrdí ministr Vlastimil Válek.

