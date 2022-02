Válka? To by byla apokalypsa! Hlas z Hradu k rusko-ukrajinské krizi

reklama

„Nejsem kontrolor, takže nemohu očekávat a vyvolávat jakákoliv očekávání, mohu pouze odkázat na to, že NBÚ už prováděl několikero kontrol na Pražském hradě a nebyly shledány žádné závady, žádná pochybení. Mohu odkázat na předchozí kontroly. To, že teď kontrola probíhá, považuji za věc ve své podstatě standardní, vzhledem k tomu, že není první kontrolou, která na Pražském hradě proběhla, ačkoliv byla vyvolána určitým usnesením poslanců,“ sdělil Ovčáček nejprve k dnes zahájené kontrole, jak Kancelář prezidenta republiky dodržuje právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací. Kontroly NBÚ a Ministerstva vnitra na Hradě doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor – a to kvůli skartování tajné zprávy o zapojení ruských tajných agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Kontroly mají prověřit dodržování požadavků na ochranu utajovaných informací na Hradě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Pokud bude Petr Pavel opravdu kandidovat na prezidenta,... ... budu ho určitě volit 1% ... budu zvažovat jeho volbu 2% ... nebudu ho volit ani za zlaté prase 97% hlasovalo: 10125 lidí

A je možné, že by tato kontrola byla na politickou objednávku? „Doufám, že tomu tak není, protože to by nebylo dobrou zprávou pro celou Českou republiku, pokud by něco takového bylo možné. Myslím si, že je tady důležité nechat pracovat kontrolu – a pokud se podivuji jiným médiím, která se z této záležitosti snaží udělat záležitost světaborného významu, takhle bych to rozhodně neviděl. Co je třeba zdůraznit, a to říkal i pan prezident, tady se kdosi snažil vyvolávat dojem, že ona předmětná zpráva jako by zmizela ze světa. Tak tomu samozřejmě vůbec není. Držitelů těchto významných zpráv je více, takže nedošlo k nenávratné ztrátě dokumentu, to je nesmysl. Proto celou záležitost považuji spíš za bouři ve sklenici vody. V každém případě také pan prezident upozornil, že se ve své podstatě té předmětné zprávy objevil v jistých médiích, což je poněkud zvláštní,“ sdělil Ovčáček, že celý příběh je zvláštní.

„Na Pražském hradě probíhá standardní provoz. Opravdu neočekávejte, že by tady byl nějaký rozruch. Kancelář prezidenta republiky samozřejmě vychází vstříc Národnímu bezpečnostnímu úřadu, takže to, co navenek možná vypadá dramaticky, probíhá naprosto v poklidu a na profesionální úrovni,“ sdělil Ovčáček.

Fotogalerie: - Zeman ve sněmovně k rozpočtu

Následně se Ovčáček také věnoval situaci na rusko-ukrajinských hranicích a reprodukoval slova hlavy státu. „Pan prezident dlouhodobě podporuje mírová řešení konfliktu. To znamená jednání, nalézání společného východiska, myslím si, že to je důležité zdůraznit. Ostatně i pan prezident sám dokázal, že je člověkem, který upřednostňuje mírová řešení, když před nedávnou dobou, je to několik měsíců, provedl veřejné pokání za bombardování Jugoslávie. To znamená, že pan prezident upřednostňuje veškerá jednání, která povedou k vyřešení celé třeskuté situace týkající se Ukrajiny. To je třeba zdůraznit. Možná je trošku škoda, že ve veřejném prostoru se hodně mluví o válce, ale nesmírně málo se hovoří o míru. V tomto směru je velmi vzácné, že například papež František apeluje na světové vůdce, aby nalézali cestu k míru, cestu ke smíru. Cestu, která by znamenala, že nedojde k poškození kohokoliv, ale bude nalezeno kompromisní řešení,“ podotkl Ovčáček.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 16% Ne, je to nehorázné přirovnání 78% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 45877 lidí

„Pan prezident hovořil o tom – v době, kdy média byla plná datumů, kdy bude zahájena válka – tak pan prezident upozornil na to, že se tak nestane. Také se tak nestalo. Pan prezident hovořil o tom, že je možný nějaký lokální konflikt na východní Ukrajině, to je ta oblast Doněcka a Luhansku, ale v každém případě by Česká republika měla být připravena na všechny scénáře a úlohou České republiky vzhledem k historickým zkušenostem, které máme, by mělo být přispívat k nalezení mírového řešení. Je třeba si uvědomit, že nejsme jako v situaci před druhou světovou válkou, která se vedla konvenčními zbraněmi. Jsme v situaci, kdy ve světě jsou jaderné zbraně. A takový konflikt by byl apokalypsou,“ zakončil Ovčáček.

Psali jsme: Třicet miliard. I vašich. EU se rozhodla, že Ukrajina potřebuje podpořit P*d s tím uděláte. Pravicový politik odhalil pravdu o elektřině a EU Levice: Nikdy se nesmíme smířit s nespravedlností Klaus to předpověděl. Ukrajina jako selhání. Následky Majdanu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama