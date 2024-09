Vášáryová: Voliči Fica, Babiše a Kaczyńského jsou frustrovaní a rozumově nedovyvinutí

Vášáryová už je v politickém i hereckém důchodu, což si podle svých slov užívá. „Jsem důchodkyně, takže já si užívám, píšu, čtu a tak dále, jsem O.K. Ale na Slovensku to není bůhvíco,“ říká Magda Vášáryová s tím, že svoji osobní spokojenost dokáže oddělit od politického dění na Slovensku. „To musíme, jinak bychom se zbláznili. Už jsme zažili všechna ta rozdělení Československa, zažili jsme Mečiarův režim, pana Slotu, různé ožralce, kteří se, nevím proč, lidem líbí. Takže doufám, pevně věřím, že zvládneme i toto,“ prohlásila Vášáryová v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Aktuální dění na Slovensku, kde mimo jiné došlo ke zrušení Úřadu speciální prokuratury nebo podřízení Slovenské televize a rozhlasu vládě v rámci mediální novely, považuje Vášáryová za Ficovu pomstu. „Je to pomsta všem, celému světu,“ tvrdí Vášáryová, podle níž se Fico mstí za křivdu, kterou cítí od roku 2018. Tehdy podal demisi po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Bývalá herečka doufá, že Ficova vláda skončí co nejdříve, nejlépe v předčasných volbách. „Jde jen o to, co vše zničí, protože oni jen ničí a odvolávají,“ říká Vášáryová s tím, že v dalších volbách už Fico neuspěje, pokud budou svobodné volby. „Doufejme, že ty příští volby budou svobodné. A je velmi důležité, v jaké atmosféře se budou konat. Doufám, že budou dřív, protože nejsou peníze. Nemůžete si hrát na autokrata, když nemáte peníze. Pokud chcete něco ovládnout, musíte mít lidi, kteří jsou připravení, profesionální, vědí, do čeho jdou, a musíte mít dost peněz. Naše státní kasa je prázdná. A lidé, kteří jsou okolo pana Fica, jsou – jak bych to slušně nazvala – lidé, kteří by se k tomu nikdy v životě nedostali,“ pokračuje Vášáryová v kritice a dodává, že „Slováci se nenechají ovládnout“.

Vášáryová dává dění ve slovenské společnosti do souvislosti s podobnou atmosférou v Česku nebo v Polsku, kde jsou silné „populistické“ strany. „Dodnes má v Polsku v průzkumech veřejného mínění kolem 35 procent Jaroslav Kaczyński, i když dovedl Polsko do prekérní situace. Promiňte, ale i Andrej Babiš u vás má 35 procent v průzkumech a můžete se divit proč. I u nás měl Mečiar 35 procent a i Fico s Hlasem mají těch 35 procent,“ srovnává Vášáryová.

Voliči těchto stran jsou podle ní nešťastní a rozumově nevyvinutí lidé. „To je 35 procent obyvatelstva – nevíme, ale jsou to nešťastní lidé, frustrovaní, nelíbí se jim nic. Nevíte proč. Jsou to většinou lidé ve věku nad 60 let. Z čeho přesně pramení jejich frustrace, nevím. Můžete si říct, že jsou tito lidé trošku kognitivně nedovyvinutí. Včera jsem si vyzvedávala auto v myčce a pán, který mi ho vydával, říkal: ‚Paní Magdo, to je hrozné, vždyť těch LGBT tu bude do dvou let 60 procent!‘ Ptám se: ‚Jak to myslíte?‘ ‚Oni tu teď budou mít ten zákon o registrovaném partnerství, tak potom to tu bude.‘ Ti lidé si snad myslí, že když bude zákon a LGBT lidé budou moci být normálními občany jako my všichni ostatní, tak se k tomu budou snad hlásit všichni nebo co. Prostě tomu nerozumí. Ale já už jsem se několikrát přesvědčila, že jim to ani nedokážete vysvětlit,“ dodává Vášáryová.

