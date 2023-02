Vaše děti vás budou soudit! Ve sněmovně přituhuje

Ve Sněmovně je dusno. Vláda a opozice se do sebe pustily kvůli záměru vlády zpomalit valorizaci penzí. Ostrá slova padají z obou stran. Slovní rána střídá slovní kopanec. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna od řečnického pultíku hřímal, že koalici jednoho dne odsoudí jejich děti. A to byl teprve začátek...

Jednání Sněmovny, na kterém došlo i na zpomalení tempa valorizace penzí, začalo v 10 hodin dopoledne a začalo být jasné, že to bude tvrdý den.

„Jestli si myslíte, že je valorizace důchodů ohrožením republiky, tedy hrozbou značných hospodářských škod, tak jste na omylu. Vymysleli jste si, že pod vějičkou těchto věcí okradete české důchodce. To je tristní. A věřím tomu, že jednou vás za to budou vaše děti soudit,“ pustil se do vládní koalice poslanec SPD Jaroslav Foldyna hned po desáté dopoledne.

Ekonomický expert ODS a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček hned Foldynovi výpad vrátil.

„Chtěl bych poprosit pana Foldynu, aby si odpustil věci typu ‚čí děti se budou stydět‘. Každý z nás vychováváme děti tak, jak nejlépe umíme, tedy aby se za nás nestyděly. Držme schůzi v mantinelech politické kultury, za kterou se nebude stydět žádné z našich dětí,“ prohlásil.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec

Předseda SPD Tomio Okamura označil jednání vládní koalice za „nehorázné“ a konstatoval, že se Česko ocitlo v šílené situaci, kterou způsobila vláda, která z Okamurova pohledu způsobila republice značné hospodářské škody a teď chce peníze získat na důchodcích. „To je šílená situace,“ uvedl doslova.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) poté vysvětloval, že současné tempo růstu penzí je pro státní kasu neudržitelné.

Po 13. hodině na jednání dorazil i šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Po příchodu svého politického šéfa se k pultíku postavil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a obvinil koalici, že se chystá spáchat „jeden z největších podvodů na důchodcích“, a to s pomocí nástroje legislativní nouze.

„Je to neetické, asociální, je to špatně. Ale máte na to právo, máte většinu. Můžeme se tu politicky přít. Použijete ekonomické i sociální argumenty, všechno beru, od toho je Sněmovna i politické soupeření. To, že na to máte právo, ale neznamená, že budete do slova a do písmene znásilňovat zákony, ty platí pro všechny,“ hřímal od pultíku Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR

Když se znovu postavil k pultíku Okamura, uhodil přímo na premiéra Petra Fialu.

„Premiér Fiala je neschopnej, neví kudy kam. Seděl jsem vedle něj čtyři roky v lavici a měl jsem možnost ho blíže poznat. Je arogantní, přehlíživý. Vůbec neví, která bije.“

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec

Slovní ránu brzy na to oplatil za koalici poslanec TOP 09 Jan Jakob.

„Opozice žádné řešení nemá. Její projevy připomínají šílence, který se řítí do zdi, a ještě chce přidávat plyn,“ napsal na Twitteru.

Jan Jakob TOP 09



poslanec

