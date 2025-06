Vážné: Nový rozměr bitcoinové kauzy, který Blažek vynechal

Zdá se, že bitcoinová aféra Pavla Blažka bobtná, neboť nelze vyloučit, že má rozměr, o němž předseda vlády Petr Fiala na své úterní tiskové konferenci pomlčel.

„Nejedlý přitom dodnes vlastní firmu, v níž s ním v minulosti figuroval právě advokát Titz, a shoda okolností tak otevírá otázku, zda spolu neřešili právě akci s bitcoiny. Nejedlý na dotazy MF DNES nereagoval. … Podle zjištění MF DNES se ale s Titzem sešel několikrát a probírali spolu právě to, že odsouzený drogový dealer Tomáš Jiřikovský uspěl u soudu a policií zabavený počítač – který potřeboval k transferům s bitcoiny – se mu vrací. Pak v lednu letošního roku přišel na ministerstvo oficiální dopis s nabídkou, že Jiřikovský věnuje státu 30 procent z hodnoty bitcoinů,“ napsal reportér MF Dnes.

Tomáš Jiřikovský byl odsouzen za prodej drog, zpronevěru a nedovolené ozbrojování a lidem zapojeným do celé akce muselo být jasné, že jde o podezřelou operaci, protože při pokusu odeslat část bitcoinů z peněženky prý naskočilo velké varování.

„Když to udělali, u transakce se v analytickém nástroji objevilo varování posuzující rizika spojená s kryptoadresou, ze které jsou bitcoiny odesílány. Doslova se tam objevilo, že toto riziko je 82 procent, což je velmi významné riziko. Každému, kdo trochu rozumí převodům bitcoinů, v tu chvíli mělo být jasné, že taková transakce rozhodně není v pořádku,“ uvedl pro MF DNES člověk blízký vyšetřování.

Jednou z otázek, která se podle Janouše vynořuje, je, kolik těch bitcoinů vlastně bylo. Podle Blažka šlo o více než 1500 bitcoinů, ale ve skutečnosti jich údajně mohlo být mnohem víc. Víc než 5300 bitcoinů, což by v přepočtu znamenalo až 12 miliard korun.

Mezitím sám Blažek na sociální síti X oznámil, že už nebude kandidovat v nadcházejících volbách, takže se jeho politická dráha minimálně na čas uzavře. Poslancem je od roku 2013.

„Už v sobotu jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Chtěl jsem to napřed oznámit kolegyním a kolegům na jižní Moravě, ale je vhodnější, abych to sdělil už teď,“ napsal Pavel Blažek.

Blažek pobývá v politice mnoho let. Do ODS vstoupil v roce 1998, v necelých třiceti letech a hned se stal zastupitelem městské části Brno-střed. Odtud plynule přešel do zastupitelstva celého Brna, kde působil mezi lety 2002 až 2014. V roce 2013 se stal poslancem, a tím tedy bude až do ukončení svého mandátu na podzim 2025.

Expremiér Mirek Topolánek Blažkovu práci ocenil.

„Vím přesně, jak Ti je. Přesto, že Ti Lenušu neodpustím, tak si Tě vážím. Odvedl jsi dobrou práci. A až budeš mít pocit, že mě sneseš, tak dáme kafe. Já se od Tebe konjunkturálně na ulici neodvrátím. Drž se a užij si ‚život po životě‘. Celkem to jde. Věř mi. P. S. Po pár letech...“ konstatoval Topolánek.

Už v sobotu jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Chtěl jsem to napřed oznámit kolegyním a kolegům na jižní Moravě, ale je vhodnější, abych to sdělil už teď. — Pavel Blažek (@blazek_p) June 3, 2025

„Fiala lže, pokud tvrdí, že se žádné peníze neztratily. Státu mohly připadnout 3 miliardy (možná 12?). Ale Blažek se domluvil, že stát dostane 1 miliardu a 2 (a spíše 11) si nechá zločinec. ODS místo spolupráce s policií zvolila spolupráci se zločincem a přišli jsme o miliardy,“ vypálil Němec na sociální síti X. „Pokud by Blažek spolupracoval s policií, mohli nechat pachatele zpřístupnit BTC a v tom jej sebrat. Tak, jak se to dělá, když chcete někoho chytnout až při předávání úplatku atd.,“ rozváděl posléze myšlenku.

Fiala lže, pokud tvrdí, že se žádné peníze neztratily. Státu mohly připadnout 3 miliardy (možná 12?). Ale Blažek se domluvil, že stát dostane 1 miliardu a 2 (a spíše 11) si nechá zločinec. ODS místo spolupráce s policií zvolila spolupráci se zločincem a přišli jsme o miliardy. — Petr Němec (@SemSuchar) June 4, 2025

Podcaster a podnikatel Petros Michopulos poznamenal, že Blažek už by raději neměl kandidovat nikdy a nikam.

„Člověk, který má nulovou senzitivitu na průsery, které poškozují jeho vlastní stranu ve volební kampani, by myslím neměl být politikem ani ministrem. A proto ostatně soudím, že Pavel Blažek by měl skončit a už nikdy nikam nekandidovat. Bez ohledu na to, kolik dobré práce odvedl. Sorry jako,“ napsal Michopulos.

Člověk, který má nulovou senzitivitu na průsery které poškozují jeho vlastní stranu ve volební kampani, by myslím neměl být politikem ani ministrem. A proto ostatně soudím, že Pavel Blažek by měl skončit a už nikdy nikam nekandidovat. Bez ohledu na to kolik dobré práce odvedl.… pic.twitter.com/80LnKnQ8gx — Petros Michopulos (Kecy&Politika) (@PetrosKecyaPoli) May 30, 2025

„Odstoupení Blažka je absolutní prohra Fialy, totální shitshow, slabost, naprostá sra*ka. Politická kultura, kdy jakákoliv výhra pro stát proti zločinu je odměněna koncem kariéry. Tohle je srovnatelné jen s Nečasem, který se pos*al ze Šlachty. V ODS se nic nenaučili. Blažek byl ready se ubránit a skórovat, ale nebylo mu to dovoleno. Novináři se v bitcoinu motaj, nechápou ho, házej hausnumera a nevědí, která bije. Stát měl svoji miliardu očistit a zbytek jeho bitcoinů nechat označkované jako problematické pro AML. Ztráta Blažka je nenahraditelná,“ vyjádřil svůj názor Tesárek a jak je vidět, nebral si při tom servítky.

Odstoupení Blažka je absolutní prohra Fialy, totální shitshow, slabost, naprostá sračka.



Politická kultura, kdy jakákoliv výhra pro stát proti zločinu je odměněna koncem kariéry.



Tohle je srovnatelné jen s Nečasem, který se posral ze Šlachty. V ODS se nic nenaučili.



Blažek byl… https://t.co/XNhPc7YQ5P — Ondřej Tesárek (@bratricek) June 3, 2025

