Vážně si někdo myslí, že lidi v energetické bídě zachrání žebračenky? Alena Vitásková rozdrtila nejčastější výmluvy politiků

„Jestli si někdo myslí, že někdo pomůže lidem, co nemají na úhradu faktur, tím, že jim dá ‚žebračenku‘, tak to není vůbec řešení,“ pronesla v pořadu „O čem se mlčí“ Stanislava Novotného bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Green Deal, směřující k evropské klimatické neutralitě, podle ní předchozí vláda pod vedením Andreje Babiše (ANO) odsouhlasila, jelikož „nevěděla, co to je“. Vláda Petra Fialy (ODS), dle jejích slov, ještě může Babišovy kroky napravit.

„Upozornila jsem, že podpora pro obnovitelné zdroje je překompenzovaná, že je nadměrná a vyvolá vysoké ceny energií a nerovné podmínky pro ostatní energetické zdroje, popsala jsem takzvaný tunel do veřejných financí – v té době to byly solární elektrárny. A začalo se dít to, co normální člověk nedokáže pochopit… Byla jsem osm let stíhána za ‚zvlášť závažné zločiny‘, osm let jsem chodila po soudech, byla jsem dehonestována, vláčena v médiích, a to i ve veřejnoprávních… Byla jsem likvidována zaživa,“ shrnula s tím, že cílem oněch kauz podle ní bylo, aby odešla z Energetického regulačního úřadu.



Podle moderátora a někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného tomu tak bylo, jelikož „organizovaný zločin prorostl do státní správy“. „To je zcela evidentní,“ tvrdí.

Vitásková v současné době založila expertní skupinu s názvem „Energie není luxusní zboží“, prostřednictvím níž chce bojovat o nápravu situace s energiemi. Podzimní pád některých dodavatelů energií podle ní byl pouze vrcholem ledovce a my směřujeme k „energetické bídě“.



Vitásková má za to, že není pravdivá fráze politiků o tom, že by něco Evropská unie „nařizovala“. „Některé státy, přestože jsou součástí Evropské unie, se skutečně snaží o své občany starat. Ale my máme nejvyšší ceny energií ze všech sedmadvaceti zem EU, kontumačně nejvyšší,“ tvrdí.



Podle Vitáskové se předchozí vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) přihlásila ke Green Dealu, směřujícímu ke klimatické neutralitě do roku 2050, s nevědomostí, co vůbec podepisuje. „Vláda Andreje Babiše zjevně nevěděla, co to je. Jinak si to nedokážu představit,“ míní.

Nyní podle Vitáskové musí nový kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) začít jednat. Dle jejího názoru není pravda, že s tím „Zeleným údělem“ Fialova vláda již nic nezmůže – pomohly by dle ní kroky, z nichž prvním by bylo nastavení priority českých zákonů nad právními akty evropskými. Dalšími kroky dle ní mají být změny v přijetí Green Dealu a u emisních povolenek.

