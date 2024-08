Ve 21 letech dát každému 100 tisíc. Nápad mládeže SOCDEM. Michal Hašek v úžasu

23.08.2024 14:38 | Monitoring

Veřejnost se mohla seznámit s Lukášm Ulrychem, lídrem Mladých sociálních demokratů. V rozhovoru pro DVTV se rozhovořil o nové programové iniciativě omladiny z Lidového domu. Podle ní by měl v rámci podpory mladé generace každý v 21 letech dostatat od státu sto tisíc korun a bylo by na něm, jak by s penězi naložil. Někdejší první místopředseda této strany Michal Hašek jej za to ironicky nazval raketovým inženýrem z Lidového domu a jeho vystoupení šarádou.