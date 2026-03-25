Ve všem bude gender. Co EU chystá, se europoslancům nezdá

Strategie pro rovnost mužů a žen je dalším z produktů komisařky Hadji Lahbibové, která je známá svými progresivistickými názory. Je to právě ona, kdo měla na starost přípravu strategie pro rovnost sexuálních menšin a proti rasismu – oba dokumenty Evropská komise nedávno schválila a ParlamentníListy.cz se jim věnovaly v samostatném článku.
„Zákeřný rasismus Evropanů“
Komisařka Lahbibová se loni proslavila svou účastí na pochodu Budapest Pride, kde ostentativně vyjadřovala podporu agendě LGBTQ+ a na adresu vlády Viktora Orbána prohlásila: „EU není vůči nenávisti neutrální. Nemůžeme zůstat pasivní. Nemůžeme tolerovat to, co je netolerovatelné.“ A přidala varování, že Brusel nebude váhat s přijetím patřičných opatření vůči Maďarsku.
Opakovaně také hovoří o údajném strukturálním rasismu Evropanů, který označuje za „zákeřný“ a „destruktivní“. Lahbibová, která pochází z rodiny muslimských přistěhovalců ze severní Afriky, vidí podle svých slov tento strukturální rasismus na každém kroku – v péči o děti, ve školách i v zaměstnání.
Tento světonázor se promítl i do Strategie pro rovnost mužů a žen. Nový dokument Brusel prezentuje jako další krok na cestě k prosazení genderových hledisek do všech aspektů unijní politiky – v bruselském „newspeaku“ se tomu říká „genderový mainstreaming“.
Peníze pro neziskovky i sexuální vzdělávání
Co tím má Komise na mysli? Například vytvoření „specializované institucionální infrastruktury“ a orgánů, které budou dohlížet na genderovou rovnost, udržitelné financování příslušných institucí a spřátelených neziskovek, podřízení unijních rozpočtů genderovým kritériím či reformu vědy a výzkumu, tak aby odpovídaly novým potřebám.
Brusel ale myslí i na takové oblasti, jako je územní a dopravní plánování. To by napříště mělo být „citlivé k genderu“. Také IT vývojáři by se měli vyvarovat vytváření digitálních nástrojů, které by zachovávaly genderové stereotypy a předsudky.
To už kritizují i někteří levicoví europoslanci. Patří mezi ně šéfka KSČM Kateřina Konečná. „Sama rozhodně podporuji rovnost žen a mužů, a tedy například stejně vysoké platy a důchody bez ohledu na pohlaví, či boj proti domácímu násilí. Ale vynucovaná reprezentace v rozhodovacích pozicích za mě není správnou cestou. Naopak princip rovnosti pohlaví podkopává,“ odpověděla ParlamentnímListům.cz.
Bruselští úředníci přesto vyjadřují znepokojení z toho, že je v různých částech světa čím dál silněji zpochybňována genderová agenda a údajně sílí sexismus a stereotypy. Autoři strategie tvrdí, že jen násilí na ženách připraví každoročně Evropskou unii o 289 miliard eur – oproti tomu realizace strategie by prý do roku 2050 mohla přinést astronomických 3,15 bilionu eur. Jak k těmto číslům Komise došla, už jasné není.
„Genderismus směřuje k totalitě.“
Podstatné ale není jen to, co v dokumentu je, ale také to, co v něm není. Chybí kupříkladu jakákoli zmínka o postavení žen v komunitách přistěhovalců či evropských muslimů. Podle Roberta Kotziana to souvisí s „tichým“ spojenectvím mezi muslimy a novou levicí, která těží z podpory přistěhovaleckých komunit.
„Ale vedle tohoto pragmatismu hraje roli také nenávist nové levice k západní kultuře. V islámu vidí silný destruktivní prvek, který je schopen západní kulturu plíživě ničit. Aby tyto souvislosti zůstaly pod pokličkou, aby bylo možné se vysmívat těm, kdo na ně upozorňují, musí být postavení žen v islámu co nejvíce tabuizováno,“ domnívá se Kotzian.
Právník také upozorňuje, že nová strategie přináší radikální politizaci řady oblastí včetně vědy. „Politizaci vědeckého výzkumu známe z dob komunismu. V oblasti tzv. klimatické změny byla veřejným tajemstvím. Tentokrát nám to bruselské špičky říkají otevřeně. Pokud se Evropské komisi nedá ostře najevo, že tohle si veřejnost nepřeje, můžeme se jednoho dne probudit v jiné a určitě ne lepší realitě,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
A dodává, že celá genderová agenda je jen zástěrkou pro tažení proti přirozenému řádu a svobodě jednotlivce. „Genderismus je ideologie směřující k totalitě,“ zdůraznil Kotzian.
Europoslanec: „Bizarní, směšné, nebezpečné.“
Podobný názor má člověk, který má možnost dění v Bruselu sledovat z první ruky. Europoslanec Ivan David (SPD) považuje genderovou agendu za „ideologický bizarní nesmysl“. „Tento přístup fakticky popírá rovnost pohlaví a rovné postavení osob s menšinovou sexuální orientací tím, že je vyčleňuje jako specifické skupiny. Živí to mnohé neziskovky a parazitní ,teoretiky‘. Pro racionální diskusi o věcných problémech je to zatěžující balast,“ uvádí David.
Zastánci strategie podle něho vědomě ignorují širší souvislosti včetně problematiky migrace a žen v islámu. Europoslanec to pokládá za projev ideologické zaslepenosti. „Nejsou jen směšní, jsou nebezpeční...,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
Se stejným postřehem se s redakcí podělila i Kateřina Konečná. „Ignorování diskriminace na základě pohlaví v řadě kultur lidí, co do Evropy migrují, je známá a dlouhodobá věc a myslím, že od liberální komisařky Lahbibové nelze nic jiného než další ignoraci očekávat,“ myslí si europoslankyně.
ParlamentníListy.cz kontaktovaly komisařku Hadju Lahbibovou i její spolupracovnici zodpovědnou za rovnost pohlaví a „genderový mainstreaming“ Halliki Voolmu, absolventku genderových studií na prestižní londýnské univerzitě. Zeptali jsme se, proč Evropská komise zasahuje do vnitřních záležitostí soukromých firem a proč ignoruje vztah mezi migrací a rovností žen. Požádali jsme je také, aby nám podrobněji vysvětlily vybrané aspekty strategie. Na dotazy však nereagovaly.
