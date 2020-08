Vedení Prahy chce šetřit na veřejné dopravě. Rušení autobusových linek, méně tramvají

reklama

Několik plánů na omezení MHD předložil již magistrátu organizátor dopravy Ropid s pražským dopravním podnikem. Mají být protiváhou ke změnám na příjmové stránce rozpočtu, kde se počítá se zdražením jízdného, kterým město reaguje na výpadek příjmů od cestujících v době pandemie.

První varianta počítá s prodloužením intervalů metra od 21. hodiny na deset minut a u tramvají ve stejný čas na dvacet minut, páteřní linky by měly interval desetiminutový. U autobusů by se večer čas mezi spoji prodloužil až na 40 minut, u páteřních linek na 20, informoval dopravní magazínumhd86.cz.

V případě, že by takové omezení nebylo dostačující, přišla by další. Například v podobě zavedení poloprázdninového jízdního řádu na linkách v metru, či zkrácení jeho provozu o 20 minut. Tramvaje by měly intervaly 10 minut po celý den a některé autobusové linky by byly úplně zrušeny.

Poslední varianta by k výše zmíněným omezením přidala ještě zkrácení denního provozu MHD o hodinu. Znamenalo by to, že po jedenácté večer by jezdily už jen noční spoje. Některé denní tramvajové a autobusové linky by jezdily po osekané trase.

V prvním případě by město podle zjištění mhd86.cz ušetřilo na nákladech okolo 300 milionů korun, při využití všech dalších scénářů až 1,5 miliardy.

Naměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek uvedl, že město žádný ze scénářů aktuálně zavádět nechce, jelikož by tak razantní zásahy nebyly obhájeny relativně nízkými finančními přínosy.

Podobně zatím nechce jízdní řády MHD měnit ani náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

„Chceme se vyhnout krokům, jako by byl třeba ten, aby do Nemocnice Motol jezdilo jen každé druhé metro. Ve hře by bylo i zkracování tras jedenácti linek tramvají, dvě by se mohly zrušit. Kdybychom omezovali spoje, některé lidi tím donutíme sednout do aut. A lidé, kteří auto nemají, se zkrátka nebudou mít jak snadno dostat do práce,“ přiblížil Scheinherr.

