Vejce – 65 Kč. Čechy čeká v obchodech nemilé překvapení

I přes statistiky ukazující zlevňování potravin, začaly cenovky zejména u těch základních opět růst a v říjnu tak meziročně vzrostly kupříkladu ceny ovoce o 5,9 %, vajec o 15,5 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,6 %, másla o 3,5 % i dalšího jídla, včetně plnotučného mléka, oleje anebo některých mléčných výrobků.

Není divu, že o zdražování, které je pro mnohé lidi opět citelné, začaly více referovat i média. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza však tento mediální zájem nechápe a po oslovení jednou z televizních stanic ohledně reportáže o zdražování potravin začal šířit, že realitou je naopak jejich zlevňování.

„Netušíte někdo, o jakém zdražování mluví? Když se podívám na aktuální data Eurostatu o cenách potravin, tak meziročně je v Česku o 0,5 % levněji, zatímco všude jinde ceny rostou,“ sdílel Prouza a připojil graf z Eurostatu zachycující meziměsíční změny cenových hladin v Česku a okolních zemích.

V následné diskusi mu však mnozí připomenuli, že statistický pokles cen potravin v meziměsíčním srovnání ovlivnil vysoký srovnávací základ, což Prouza odmítl a diskutujícímu bez dalších podrobností napsal, že „plácá blbosti“.

Kromě toho se objevovaly též připomínky k tomu, že ve skutečnosti statistiky Eurostatu vycházejí z dat odrážejících změny cen potravin určitého spotřebního koše, který však pro většinu spotřebitelů nemusí mít až tak velkou vypovídající hodnotu.

Pokud by navíc Prouza uvedený graf oddálil a zahrnul by do svého příspěvku delší časové období, bylo by jasně viditelné, že meziměsíčně se u nás a na Slovensku ještě ne až tak dávno zdražovalo mnohem výrazněji nežli ve zbytku zemí. A přestože tak nyní dochází k meziměsíčnímu zlevňování potravin, jejich cenovky jsou stále mnohem výše, nežli jaké byly před inflační vlnou.

„Jako já chápu, že vás za to platí, ale co takhle ten graf protáhnout trochu doleva,“ ozvalo se tak ze strany dalšího diskutujícího směrem k Prouzovi.

V listopadu bude hůř

Že není co slavit přitom ukazují i nejnovější data ČSÚ, pocházející z terénního šetření. Z meziměsíčního porovnání cen základních potravin vyplývá, že část položek oproti říjnu v obchodech výrazně zdražuje a zlevňování je oproti říjnu či předchozím měsícům spíše sporadické, jelikož se většina potravin drží na podobných cenách jako před měsícem.

Výraznější zlevnění je viditelné ze sledovaných potravin u brambor, které se v poslední době drží kolem 19 korun za kilo, kdežto ještě v září byly dražší přibližně o 6,50 Kč a podobně zlevnil též cukr. Tím ale dobré zprávy končí. Cenovku kolem 203 korun za kilo si například drží sýr eidam, který přitom ještě v září stál 181,50 Kč/kg a při nákupu vajec a másla čeká Čechy nové nemilé překvapení.

Máslo, které ještě na začátku roku stálo 208 korun za kilo a prodávalo se tak ve standardním 250gramovém balení za 52 korun a v minulém měsíci zdražilo až na 275 korun za kilo ještě stále nedosáhlo svého vrcholu a nově tak atakuje cenovku kolem 284 korun za kilogram, což znamená, že běžné balení másla nyní vyjde na 71 korun. Za cenu 4 másel na začátku roku si tak nyní domů neodnesete ani 3. Na to si budete muset ještě připlatit 5 korun.

Máslo však není jediný nepříjemný rekordman. Další základní potravinou, která znatelně v listopadu zdražila, jsou vejce. Ta byla na začátku roku prodávána v balení po 10 kusech za 46,50 Kč a v průběhu roku zlevnila dokonce na cenovku kolem 42 korun. V říjnu však náhle zdražila na ceny kolem 49 korun a v listopadu se pak dokonce dotahují na cenu necelých 65 korun za 10 kusů vajíček. Oproti začátku roku tak 10kusové balení vajec zdražilo skoro o 20 korun. A pak se zejména s blížícími svátky není čemu divit, že lidé i média o zdražování hovoří.