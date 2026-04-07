Veleba: Horší vývoj, než se čekalo. Vládo, konej a nenech si házet klacky pod nohy

Dnešní můj „pohled“ bude malinko jiný, než ty předchozí. Přišel čas, kdy je třeba probouzet společnost k normálnímu životu, kdy je třeba tuto práci medializovat a systematicky předkládat k diskuzi. K tomu je třeba předkládat lidem více normálních, pozitivních zpráv a přestat se vyžívat od rána do večera v negacích všeho druhu.
Negativní informace bez extrémních a bombastických upoutávek…
Tím nechci říct, že negativní informace nemají být, ale mají být předkládány tak nějak normálně. Bez extrémních a bombastických upoutávek a úvodů, jak to dnes běžně je. Jeden příklad za všechny, co mám na mysli. Týká se jednoho celostátního média a je z těchto dnů – „Babiš lže, píše majitel….“. Tak to je prosím palcový titulek jednoho z největších celostátních médií, je z minulého týdne. Je určitě za hranou a svědčí o úpadku žurnalistiky s negativním vlivem na společenskou atmosféru. Ta se samozřejmě promítá do výsledného chování občanů současné doby, ale i přemýšlení a plánování jejich budoucnosti. Vysvětlím, co mám na mysli.
Rodí se méně dětí než umírá českých občanů…
Česká společnost, český národ, se velmi nezdravě vyvíjí. Klesá porodnost, rodí se méně dětí, než umírá českých občanů. Dostupná čísla Českého statistického úřadu za uzavřený rok 2025 jsou hrozivá. Narodilo se 77 600 dětí a zemřelo lidí o 35 700 více! Tato čísla jsou horší, než byly nejpesimističtější odhady statistiků, kdy třeba Český statistický úřad předpokládal narození 85 tisíc dětí. Vloni se dokonce uzavřely dvě porodnice, neměly rodičky! Naproti tomu ale počet obyvatel naší země v roce 2025 se nesnížil, ale zvýšil o 6 300. Stalo se tak díky zahraničním přistěhovalcům, kterých bylo 42 tisíc. Byli to zejména mladí muži z Ukrajiny. Je jasné, že takový vývoj je špatný a že je třeba ho zastavit.
Co by měla udělat vláda… a info ze zemědělství...
To všechno, co jsem zde rámcově popsal a podložil čísly statistiky, jsou ovšem složité společenské procesy s velmi dlouhou dobou jejich realizace, jejich změny, přičemž o tu změnu musíte usilovat a vytvářet pro ni podmínky. Proto je třeba, aby nový premiér a jím řízená nová vláda, s těmito potřebnými změnami začali ihned. Bez ohledu na to, že se to dotčeným institucím, skupinám a lidem nebude líbit a že budou klást odpor. Budou se zkrátka bránit, protože společným rysem bude snížení nákladů, které se dotkne i nákladů na pracovní sílu. No a ta v rezortu zemědělství představuje až 25 procent. Je to samozřejmě podle struktury zemědělské výroby. U jednoduchého podniku či zemědělce, který dělá jenom polní produkci, se základem komerční obiloviny a ozimá řepka, bude podíl nákladů na pracovní sílu výraznější a ta bude stát málo. Ovšem u zemědělce, podniku s klasickou rostlinnou a živočišnou výrobou, je podíl nákladů na pracovní sílu až kolem 25 procent. Pokud by takové zemědělské subjekty v naší zemi převažovaly, pak budeme mít svoje potraviny, obdělanou zemědělskou půdu a pestrou krajinu. Inu, krásnou zemi českou, domov můj.
Jan Veleba
Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019
Ing. Andrej Babiš
