Merz cpe Ukrajinu do EU. Aby „udržel morálku“

Podle představ Merze, který prý konzultuje tuto věc jak ve Francii, tak s Kyprem, který EU momentálně předsedá, by šlo o jakousi formu přidruženého členství, v rámci něhož by se jednalo i o budoucím přijetí Ukrajiny do EU v plnohodnotné formě. I tento proces by se podle Merze měl pohnout kupředu.
O Merzově apelu informuje řada světových médií včetně italského listu Corriere della Sera.
Návrh dále zahrnuje politický závazek členských států uplatnit vůči Kyjevu také klauzuli o vzájemné obraně obsaženou v článku 42.7 Smlouvy o Evropské unii, „aby se vytvořila podstatná záruka bezpečnosti“. Merzovým cílem je dosáhnout „rychlé dohody“ s ostatními evropskými lídry a zřídit specializovanou pracovní skupinu, která by řešila konkrétní detaily celého procesu.
Klasická přijímací cesta státu do EU podle Merze pro Ukrajinu v tuto chvíli není vhodná, protože je v zájmu stávajících států EU udržet morálku Ukrajinců bránících se ruské invazi na co nejvyšší úrovni. Trvání na standardních postupech, které v tuto chvíli podle Merze není Ukrajina schopna splnit, by bylo ku škodě celé EU. Německý kancléř o tom nepochybuje. Standardní cestou se podle Merze Ukrajina nestane členem EU ani 1. ledna 2028.
Německo podle Merze nezapomíná ani na západní Balkán, který na vstup do EU čeká již roky, a na Moldavsko. Pro západní Balkán navrhuje privilegovaný přístup na vnitřní trh a udělení „statusu pozorovatele ve všech příslušných institucích EU a pořádání společných zasedání Komise nebo Evropského parlamentu se zástupci zemí západního Balkánu k otázkám přímo souvisejícím s regionem“.
Peníze z evropského rozpočtu by se podle Merzových představ uvolňovaly postupně podle toho, jak by Ukrajinci postupně plnili integrační úlohy.
„Návrh má také usnadnit mírové rozhovory zahájené americkým prezidentem Donaldem Trumpem,“ doplnil k tématu server německého magazínu Der Spiegel. Rozšíření EU je podle Merze „geopolitickou nutností“.
Agentura Reuters zdůraznila Merzova slova, podle kterých návrh neovlivní ostatní kandidátské země. Navrhl, aby blok „prozkoumal inovativní řešení“ pro ty, které na vstupu do EU pracují již dlouhou dobu. Merz také ostatní členské státy EU ujistil, že plánuje prodiskutovat své nápady s ostatními evropskými lídry.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
