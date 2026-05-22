ČEZ: Přehrada a elektrárna Kamýk slaví 65 let

22.05.2026 9:56 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vodní dílo a elektrárna jsou v provozu již od roku 1961. Provoz Kamýku je nezbytný pro efektivní funkci vodní elektrárny Orlík. Den otevřených dveří se uskuteční 30. května.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Už 65 let je vodní dílo a elektrárna Kamýk nedílnou součástí Vltavské kaskády. Po celou dobu spolehlivě slouží k vyrovnávání odtoků z elektrárny Orlík, k výrobě bezemisní elektřiny a jako zdroj průmyslové vody a záložní skupinového vodovodu Příbram. Díky spodnímu odtoku vody z Orlíka patří voda v Kamýku k těch nejchladnějším u nás a ani v létě nepřekročí 18 stupňů. Významné výročí 30. května si připomenou Povodí Vltavy a Skupina ČEZ společně s veřejností díky Dnu otevřených dveří.

Vodní dílo Kamýk dnes patří mezi klíčové stupně celé Vltavské kaskády. Jeho stavba probíhala souběžně s Orlíkem a první kilowatthodiny bezemisní elektřiny začala elektrárna na Kamýku dodávat do sítě na jaře 1961. Kamýcká nádrž o délce zhruba deseti kilometrů a objemu 12,97 milionu metrů krychlových slouží především k vyrovnávání průtoků ze špičkově provozované elektrárny Orlík. Neméně důležitá je i vodohospodářská funkce nádrže při zásobování okolí pitnou a průmyslovou vodou.

„Vedle energetického významu je Kamýk důležitou součástí Vltavské kaskády, díky které jsme schopni zajišťovat mnoho dalších účelů využití vody, včetně zvýšení ochrany před povodněmi na dolním toku Vltavy a Labe, zejména pak ale nadlepšování průtoků v období sucha a zajišťováním odběrů vody. Vodní díla hrají v českém vodním hospodářství nezastupitelnou roli a jejich význam s extrémicitou počasí neustále ve všech směrech narůstá“ říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Kamýk sice patří mezi méně viditelné vodní elektrárny, ale bez jeho funkce by efektivní provoz Orlíku nebyl vůbec možný. Právě tento elektrárenský tandem dává celé kaskádě schopnost pružně reagovat na výkyvy ve výrobě a spotřebě elektřiny,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

To, že Kamýk i po 65 letech spolehlivě slouží, není náhoda. Stojí za tím důsledná údržba elektrárny i přehrady a úzká spolupráce ČEZ s Povodím Vltavy.

Dveře Kamýku se veřejnosti otevřou 30. května od 9 do 15 hodin. Při 90minutových prohlídkách se lidé podívají do důležitých prostor hráze i elektrárny. Kvůli limitované kapacitě je nutná předchozí online registrace ZDE. Na akci nebude chybět ani zajímavý doprovodný program ve formě videoprojekce a historických fotografií.

„Chceme lidem ukázat, že vodní elektrárny nejsou jen o výrobě elektřiny, ale také o hospodárné práci s vodou. Návštěvníci uvidí místa, kam se běžně nedostanou – strojovnu, podlaží turbín i samotnou hráz,“ dodává Petr Velas, vedoucí provozu vodní elektrárny Kamýk.

Kamýk je významným vodním dílem – hráz se čtyřmi přelivovými poli dlouhá 158 metrů a vysoká 17 metrů přispívá k vyrovnanému vodnímu režimu řeky a zdravému životnímu prostředí jejího okolí. Délka přehradního jezera je 9,92 km s plochou 195 ha a celkovým objemem 12,98 mil. m3 vody.

Elektrárna Kamýk je dnes vysoce automatizovaná – oproti 25 zaměstnancům při spuštění jich zde nyní pracuje jen devět. Elektrárna patří mezi provozy, které byly v uplynulých letech komplexně modernizované. ČEZ dosud uskutečnil modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí na více než dvaceti vodních elektrárnách Skupiny ČEZ (např. na Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích a vybraných malých vodních elektrárnách). Modernizace navýší průměrnou účinnost vodních zdrojů až o cca 4–10 %. Díky dosavadním investicím za zhruba 5 miliard korun budou elektrárny připraveny na bezemisní výrobu elektřiny i v následujících desetiletích. Současně zajistí stabilní dodávky elektřiny a umožní výrobu stejného objemu s nižší spotřebou vody i pro budoucí generace. Další vodní elektrárny čeká modernizace v následujících letech.

Víte, že…

  • Povodí Vltavy pečuje o 31 významných vodních nádrží s celkovým objemem zhruba 1,77 miliardy metrů krychlových?
  • vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži?
  • provoz elektrárny Kamýk je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích?
  • instalovaný výkon všech čtyř turbín je nyní 46 megawattů?

Další informace najdete ZDE, prohlídky jsou možné jen s registrací (ZDE).

