Rajchl (PRO): Za 30 stříbrných by prodali Německu celou zemi

22.05.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Sudetoněmeckému landsmanšaftu

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Muž vpravo na této fotografii se jmenoval Sigfried Zoglmann a za války působil v protektorátu Čechy a Morava v pozici oblastního velitele. Na své přihlášce do SS uvedl jako svou hlavní zásluhu podíl na rozbití Československa. Na konci války utekl do Německa a vydal se Američanům. Ti ho po tříhodinovém výslechu propustili, a zatímco u nás mu hrozil trest smrti, tak v Německu nebyla ani uvězněn.

Po dobu deseti let pak byl zemským vedoucím Sudetoněmeckého landsmašaftu v Bavorsku. Tedy organizace, která nyní pořádá sjezd v Brně, kde Zoglmannovi spolubojovníci vyvražďovali naše předky.

Frank

Muž na fotografii nalevo je K. H. Frank. Ten byl dne 22. 5. 1946 v pankrácké věznici popraven oběšením. Tedy na den přesně před 80 lety.

Tato symbolika je až děsivá. Skutečnost, že jsme to dopustili, je obrovskou ostudou naší země. A především potvrzením toho, že v našem národu i nadále přetrvává tradice servilních podlézačů bez špetky národní hrdosti. Za 30 stříbrných by prodali Německu celou naši zemi i s Pražským hradem. I když ten už je vlastně jejich vojákem obsazen.

Pokud chceme mít dobré partnerské vztahy s Německem, tak musí být založeny na VZÁJEMNÉM respektu. Nikoliv na tom, že Německo diktuje svoji vůli a my ji jako poslušní poddaní do písmene plníme. Budu rád, když Česká republika bude rovnocenným partnerem Německa. Ale odmítám, abychom byli jeho kolonií.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Veřejný zájem

