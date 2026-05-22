Majerová (Trikolora): AfD nic takového ve svém programu nemá

Otázka:
Dobrý den, paní poslankyně, bavorské politické strany se dnes vyjádřily ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně a předložily rezoluce. Ta, kterou předložila AfD, vyzývá ke zrušení Benešových dekretů a mluví o tom, že jsou v rozporu s mezinárodním právem. Co říkáte na tento postoj AfD, se kterou máte dlouhodobě úzké politické spojenectví? Sama jste rušení dekretů nedávno opakovaně kritizovala.
Tereza Tykalová, redaktorka iDNES
Odpověď:
To je tradiční úlitba bavorských stran sudetským Němcům. V Bavorsku jich žije zdaleka nejvíc. Na celoněmecké úrovni AfD nic takového ve svém programu nemá. Postoj Trikolory je v této věci pevný a neměnný. Rádi to našim přátelům z AfD zopakujeme.
