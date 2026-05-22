Ministr Bednárik: Devět z deseti vlaků pod dohledem

22.05.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Ministerstvo dopravy a Správa železnic představily střednědobou koncepci rozvoje evropského zabezpečovače a elektrizace tratí.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bednárik, ministr dopravy

Plány, se kterými dnes seznámily dopravce a objednavatele dopravy, reagují na rychlý technologický vývoj na železnici, obnovu vozového parku dopravců, ale i dosavadní zkušenosti s oběma projekty.

Do roku 2031, resp. 2033 chce Správa železnic jako investor dokončit zásadní modernizace spojené i s elektrizací na 235 kilometrech tratí. Dalších 355 kilometrů získá trolejové vedení díky takzvané prosté elektrizaci, tedy bez nutnosti větších zásahů do kolejí. Součástí elektrizačního plánu jsou také všechny projekty jednotlivých krajů podpořené z Modernizačního fondu. Koncepce zároveň reaguje na nové trendy, například zavádění bateriových vlaků, které čeká v následujícím období boom. Jejich pořizování stát přitom podporuje dalšími dotačními tituly.

„Cílem nové koncepce elektrizace je lépe zacílit investice tam, kde veřejné peníze přinesou maximální užitek a největší multiplikační efekt, a to pro osobní a nákladní dopravce, ale hlavně pro samotné cestující a firmy, které železnici využívají. Zároveň chceme rovnoměrně rozvíjet síť pro potřeby dálkové, nákladní i regionální dopravy. Nestavíme přitom vzdušné zámky ani si nelžeme do kapsy. Náš akční plán vychází z reálné připravenosti jednotlivých projektů a požadavků dopravců a objednatelů,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

„Chceme naplnit to, co jsme si na začátku proměny Správy železnic vytyčili, tedy připravit srozumitelný a předvídatelný plán rozvoje železniční infrastruktury a komunikovat ho otevřeně a včas. Proto nyní zveřejňujeme konkrétní výhled elektrizace i ETCS, aby se podle něj mohli orientovat objednatelé dopravy, dopravci i další partneři. S dopravci i objednateli vše otevřeně diskutujeme a snažíme se najít průnik jejich očekávání a našich možností“ uvádí generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

9 z 10 vlaků pod dohledem nejmodernějšího zabezpečovače

Prioritou pro další rozvoj ETCS v jeho nejpokročilejší verzi je zavedení výhradního provozu na tratích sítě TEN-T. Jde o hlavní koridory, na kterých se odehrává na 90 procentech výkonů české železnice. Resort dopravy tím naplňuje programové prohlášení vlády ČR a reaguje na dosavadní zkušenosti se zaváděním ETCS.

Na vedlejších tratích počítá plán s jednoduššími a ekonomicky efektivnějšími formami zabezpečení, vedle nižších úrovní ETCS, které jsou běžné v jiných evropských státech, také s využitím systému Prostředek k zastavení vlaku (ETCS PZV). Ten je kompatibilní se standardní palubní částí ETCS ve vozidlech a umožňuje tak zvýšit bezpečnost provozu i na méně vytížených úsecích bez nutnosti dalších dodatečných investic na straně dopravců.

Koncepce zabezpečení tratí mimo páteřní trasy bude vycházet z jejich využití osobní a nákladní dopravou, bude tedy odpovídat skutečným potřebám železnice v Česku. „Jednáme nyní intenzivně s Evropskou železniční agenturou o autorizaci ETCS PZV. Tento systém nám technicky není neznámý, využíváme ho při modernizacích infrastruktury jako dočasný zabezpečovač. Máme informace i z dalších zemí, které tuto naši snahu o nalezení optimálního zabezpečení pro lokální tratě sledují a chtějí se u nás inspirovat. Zastavení vlaku zabezpečovačem je klíčovým aspektem bezpečnosti,“ říká ministr Bednárik.

„Při aktualizaci plánu zavádění ETCS ctíme v maximální míře investice objednatelů a dopravců do vybavení vozidel palubními jednotkami. Díky revizi se nám navíc otevírá prostor k zabezpečení i těch tratí, kde by instalace nejpokročilejšího ETCS ohrozila jejich ekonomickou životaschopnost,“ dodává generální ředitel Tóth.

Správa železnic v tuto chvíli provozuje celkem 670 kilometrů tratí s výhradním provozem ETCS. Během letoška přibude dalších přibližně 180 kilometrů. Nejvýznamnějším krokem bude prosincové rozšíření výhradního provozu na celý jižní koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

