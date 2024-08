Velká Británie: Žalobci chtějí, aby jim ostatní země vydaly ty, kdo podporovali protesty

Nejvyšší britský státní zástupce Stephen Parkinson, reprezentant královské spravedlnosti na ostrovním království, poslal jasný vzkaz všem, kteří se zapojili do protestů, které už několik dní sužují Velkou Británii. Každý musí podle Parkinsona počítat s tím, že pokud demonstranty jakkoli podpoří, přijde třeba i obvinění z terorismu.

Nejvyšší královský státní zástupce upozornil, že přibližně 100 osob ze 400 zadržených v souvislosti s týden trvajícími nepokoji bylo již obviněno.

Žalobci a detektivové prý nyní pracují na případech v týmech po celé Anglii a Walesu, aby co nejrychleji pohnali co nejvíce podezřelých před soud. Některé složité případy by mohly trvat týdny, než budou dořešeny, ale pan Parkinson řekl, že žalobci jsou „absolutně odhodláni“ postavit pachatele před soud.

„Někteří lidé jsou v zahraničí. To neznamená, že jsou v bezpečí. Máme styčné žalobce po celém světě, kteří mají místní spojení s místním soudnictvím. Můžeme spolupracovat s našimi mezinárodními partnery,“ prohlásil nejvyšší britský státní zástupce Stephen Parkinson s tím, že osoby, které se mají vrátit domů a čelit spravedlnosti, jí budou čelit. I kdyby to mělo trvat měsíce.

Server britského deníku The Guardian doplnil, že nově přijatá legislativa umožní ostrovním vyšetřovatelům posvítit si i na ty, kteří šíří dezinformace v britské společnosti ze zahraničí.

Dominic Grieve, bývalý generální prokurátor pro Anglii a Wales, k tomu poznamenal, že pro vyšetřovatele je problém v hledání hranice svobody slova na jedné straně a šířením nenávisti v britské společnosti na straně druhé.

Od ledna novela zákona o online bezpečnosti z roku 2023 umožňuje stíhání těch, kteří sdělují informace, o nichž vědí, že jsou nepravdivé, a „pokud osoba zamýšlela sdělením nebo informacemi v něm obsaženými způsobit netriviální psychickou nebo fyzickou újmu pravděpodobnému publiku“.

„To nyní dělá z šíření škodlivých a nepravdivých informací online trestný čin sám o sobě,“ dodal Ashley Fairbrother, vrchní žalobce v právnické firmě Edmonds Marshall McMahon.

Server The Independent doplnil, že Robinson se během snah zatopit pod kotlem nepokojů ve Velké Británii skrýval v jednom z luxusních kyperských hotelů.

„Protiislámský aktivista byl obviněn z podněcování krajně pravicových nepokojů po celém Spojeném království ze zahraničí, zatímco se skrýval ve středomořském hotelu za 400 liber za noc. Hotelový pokoj Tommyho Robinsona odpovídá pokoji špičkového resortu,“ napsal server.

Tommy Robinson je znám mimo jiné jako zakladatel tzv. Anglické obranné ligy. (EDL).

Tommy Robinson je znám mimo jiné jako zakladatel tzv. Anglické obranné ligy. (EDL).