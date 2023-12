Velké jednání v USA. Sazby nahoru, nebo dolů? Ale český investor je v klidu

Ve středu večer se uskuteční zasedání Federálního rezervního systému, jak se nazývá centrální banka ve Spojených státech. Její ekonomické prognózy na rok 2024 napjatě očekávají nejen američtí zákonodárci a investoři, ale také účastníci finančních trhů po celém světě. Investor Daniel Gladiš ale upozorňuje na chybná očekávání FED z minulých let, a tak dnešnímu jednání nepřikládá žádný větší význam. „FED nemá žádnou křišťálovou kouli,“ upozorňuje Gladiš.

I když by budoucí zrychlení inflace mohlo FED donutit k dalšímu zvýšení sazeb, domníváme se, že pravděpodobnější je ochlazení ekonomiky a že narativ by se měl v roce 2024 posunout směrem ke snižování sazeb před jejich zvyšováním,“ uvedl podle CNBC Michael Gapen, ekonom v Bank of America.

Spolu s oznámením o sazbách centrální banka také aktualizuje své projekce hospodářského růstu, inflace a nezaměstnanosti. Předseda Jerome Powell také vystoupí na své obvyklé tiskové konferenci po zasedání, kde se ukáže, zda se jeho rétorika posune směrem k uvolnění finanční politiky, nebo bude pokračovat v tvrdých vyjádřeních, což by mohlo rozkolísat finanční trhy.

Investor Daniel Gladiš ale tvrdí, že ekonomické predikce FED nejsou ničím, na co by měli investoři po celém světě zásadně spoléhat. „Americká centrální banka má dnes zasedání. Všeobecně se očekává, že ponechá sazby beze změny, a více bude záležet na komentáři, kterým své rozhodnutí doprovodí. Já bych mu moc významu nepřikládal. Stačí se podívat pár let zpět,“ píše Gladiš na síti X.

„V létě 2020, tedy v době, kdy FED do ekonomiky pumpoval bezprecendentní objemy likvidity, řekl jeho předseda, že o zvýšení sazeb vůbec ani neuvažují. Když začala inflace růst, prohlašovali představitelé FED, že je to jen dočasná inflace, a ještě na konci roku 2021 při inflaci 6 % drželi sazby na nule a pokračovali v nákupech státních dluhopisů. Začátkem roku 2022 propadli panice (oprávněně), začali rychle zvyšovat sazby a snižovat objem dluhopisů ve svém portfoliu,“ uvádí Gladis příklady špatných rozhodnutí FED.

„Myslím, že je dobré si uvědomit, že FED nemá žádnou křišťálovou kouli, žádnou speciální dovednost a jako každý jiný i on chybuje. Proto bych jejich komentářům přikládal minimální, pokud vůbec nějaký význam,“ dodává Gladiš.

