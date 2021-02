Veselovský? Točil se v kruhu. Medvídek byl jenom třešnička. Tomáš Vyoral zúčtoval

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Roman Prymula toho za jeden den stíhá opravdu hodně. Jen pár hodin po svém veřejně prezentovaném přání tvrdého lockdownu si vyrazil na fotbal, který navíc končil po deváté hodině večerní. Od Tomáše Vyorala za to na jeho hlavu přiletělo hodně nepěkných slov. „Je důležité si uvědomit, že většina oněch koronafašistů předstírajících české politiky a epidemiology nám hraje jen divadlo a nebere na zřetel zájmy ani zdraví občanů České republiky,“ věří Tomáš Vyoral. Prymula v tom ale není sám, Vyoral se vyjadřoval i k Veselovskému a k jeho rozhovoru s poslancem Volným.

Německý Hamburg-Nord podle informací exposlankyně Heleny Mallotové již rok nepovoluje výstavbu nových rodinných domů. Podle informací deníku Die Welt by se toto rozhodnutí mohlo v budoucnu rozšířit i na zbytek Německa. Podle hamburských Zelených, kteří se změnou přišli, jsou rodinné domy neefektivní a zabírají příliš mnoho místa. Řadové patrové domy jsou prý mnohem účelnější. Jak by na takovou změnu podle vás reagovali Češi, národ chatařů a chalupářů?

Němečtí ekoaktivisté z Deutsche Umwelthilfe přišli s šokující zprávou, která se dostala i na web Radia Svobodná Evropa. Vláda kancléřky Merkelové prý v srpnu 2020 měla nabídnout Trumpovým USA až 1 miliardu eur za to, že Spojené státy nebudou uvalovat sankce a jinak komplikovat dostavbu plynovodu Nord Stream 2. Peníze měly oficiálně být za import zkapalněného zemního plynu do Německa. Je to úplatek? A značí toto jednání jakýsi rozpad obrázku o soudržné EU?

Může to být vnímáno jako úplatek, jako miliardová sankce samotná nebo jako klasická dohoda. Myslím, že v politice a byznysu se nejedná o nic výjimečného. Ať už se nám to líbí, nebo ne. Spíš bych se pozastavil nad tím, proč USA neustále zasahují do zahraničně politických a ekonomických záležitostí jiných zemí. Ano, protože zájem národní bezpečnosti, „lidská práva“, bezpečnost celého světa a celé galaxie, ve jménu jediného a nejvyššího dobra. A protože mohou. A taky protože zemní plyn, ropa, byznys a závislost svých provincií, jak známo.

Americký prezident Joe Biden se podle tiskové mluvčí Jen Psaki zatím na výlety nechystá. Prý to zabere „trochu času“, než se 46. hlava Spojených států vydá na první zahraniční cestu. Zatím se prý prezident omezí na telefonáty se svými protějšky. Co na to říkáte, má snad Biden averzi k cestování?

Spíš má onen senilní dědula s příznaky pedofilie, stačí vygooglit pár veřejných vystoupení, problém s jinými věcmi. Asi by nebylo moc reprezentativní, kdyby čerstvý americký prezident vlastní vnučku označoval za svého mrtvého syna i v zahraničí, jak se mu povedlo během volebního klání, nebo udělal jiný podobný přešlap na mezinárodní úrovni.

V nové kampani kanadské značky Luteal, která prodává menstruační pomůcky, účinkuje deset transgender a nebinárních osob. Pod heslem „lidé mají menstruaci“ je na obrázku těchto deset lidí, každý se zřetelnou červenou skvrnou v rozkroku. Váš komentář?

Degenerace a úpadek soudobé společnosti a civilizace v přímém přenosu. Neviděl jsem onen obrázek. Ale dělat reklamu na něco intimního a z povahy přírody ženského takhle oplzle a ještě do toho pravověrně plést transgender a nebinární osoby, které mají, jak sleduji, často problémy spíše se svou hlavou a roupama neví coby, je další z vrcholů pádu současné společnosti. Nicméně Lutealu se dostane jistě velkého potlesku drtivé většiny pokrokových politiků a mediálních pologramotů.

Do studia DVTV zavítal poslanec Lubomír Volný. Rozhovor se vedl v podivném a napjatém duchu, kdy Volný na otázky moderátora Martina Veselovského odpovídal často i několik minut poté, co byly položeny, a vše prokládal ironizujícími poznámkami. Veselovský po necelých dvaceti minutách rozhovor ukončil. Ustál podle vás moderátor střet s rebelujícím poslancem?

Rozhovor jsem si pustil skoro celý. A z mého pohledu šlo bohužel o docela tragické vystoupení z obou stran bez přidané hodnoty pro posluchače. Jakkoliv Martin Veselovský patří k tomu na hodně přivřené oko lepšímu, co současná moderátorská scéna nabízí – což není ale zas tak těžké, tak stejně jako 99 procent moderátorů se nedokáže od své vlastní ideologické linky a od vychovávání veřejnosti ve stylu školení mužstva oprostit a v přístupu k hostům je značně selektivní. Zde se navíc točil v neustálém bludném kruhu jednoho videa, které většina lidí viděla nespočetněkrát. Podivné ukončení rozhovoru poté, co se poslanec Volný označil za medvídka a „dovolil“ Veselovskému položit mu další dotaz, bylo už jen třešničkou na dortu. Stejně špatně, alespoň z mého pohledu, z rozhovoru vyšel i Lubomír Volný. Navzdory tomu, že s řadou jeho názorů souhlasím, tak forma, řada jeho výroků a analogie byla pro běžného občana za hranou. Myslím, že lidem, kteří si troufají zpochybňovat z hlediska zdraví logiku postrádající totalitní praktiky současných protektorů a koronadžihádistů, udělal spíše medvědí službu. Ač rozumím tomu, že chtěl Veselovskému rozbít koncept, tak myslím, že měl ubrat z určité arogance a přidat nadhled. Jakkoliv chápu, že je to těžké, neb s tím mám nezřídka rovněž problém.

Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) získal novou funkci, stane se velvyslancem ve Finsku. Z opozice zaznívá kritika, že jde o trafiku za poslušnost premiéru Andreji Babišovi. Vidíte to stejně? A má stejné máslo na hlavě i opozice?

Dlouhodobě jsem tvrdil, že „slušný“ Vojtěch je především slušný kašpárek, koronafašista, přikyvovač a nyní se ukazuje, že i trafikář. Ani jedno z výše zmíněného však bohužel není u našich papalášů výjimkou, ba naopak spíše pravidlem. Ten kdo správně plave s proudem, jako leklá ryba, si za každého režimu přijde alespoň krátkodobě na své. Než i část z nich režim sám semele. A Vojtěch, hodný to kluk odkojený protektorem Prymulou, Aspen Institutem a nadále servilně držící nótu ve smyslu korona hysterie a strašení si vysloužil teplé dobře placené místečko v chladném Finsku, kde prakticky nemá co pokazit.

Děti budou kvůli uzavřeným školám v budoucnosti chudší a budou mít kratší život, varoval v pořadu Interview na CNN Prima NEWS prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Souhlasíte s tímto pohledem? Věříte tomu, že se děti začnou od března pomalu do škol vracet?

A chudší budou i duchem, vzděláním, sociálními schopnostmi a navazováním kontaktů. Bude jim chybět řád, smysl pro zodpovědnost a schopnost vyrovnat se se stresem, k čemuž škola nepochybně přispívá. A o to koronafašistům Plagovi, Havlíčkovi, Babišovi, Blatnému, Prymulovi a spol. konajícím ať už vědomě, nebo nevědomě ve jménu GREAT RESET jde, že? Likvidátor školství a dětí a antiministr školství z Aspen Institutu Plaga, který evidentně nenávidí děti, bez skrupulí a zcela nepokrytě krůček po krůčku likviduje vzdělání a psychické i fyzické zdraví dětí, měl být už dávno spolu s výše zmíněnými buď postaven před soud, nebo hnán, jak říkal můj děda, do kelu všemi lidmi, kteří jsou skutečně – nikoliv pokrytecky a mediálně – zodpovědní a ohleduplní vůči svým dětem a budoucnosti naší země.

ČSSD potřebuje změnu stylu, myslí si ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se bude na dubnovém sjezdu ucházet o funkci předsedy strany. V boji o kontrolu nad stranou se čtyrprocentními preferencemi se tak utká se stávajícím šéfem Janem Hamáčkem. Kdo z nich by podle vás dovedl sociální demokraty k lepšímu výsledku? A jaký výsledek by to byl?

Nula od nuly pojde. Tihle dva liberálně levicoví progresivisti a lokajové s vyšším počtem podbradků než mozkových buněk jsou svým intelektem i schopnostmi na podobné úrovni limitně se blížící nule. Oba dva a k nim ještě soudružka Venezuela Maláčová jsou ryzí Panevropani a vředi České republiky i Sociální demokracie, kteří svým bytostným založením i názory spadají spíše do panoptika TOP09. Myslím, že je úplně jedno, zda Sociální demokracii finálně potopí pseudolidová červená mikina nebo Ralph Wiggum Petříček.

Roman Prymula si ve čtvrtek večer opět zadělal na problém. Navštívil fotbalový zápas Slavia – Leicester, a to jen pár hodin poté, co horoval pro tvrdší lockdown celé země. Na „papalášské“ tribuně ale bylo zajímavých postav více. Ředitel ČT Dvořák, kancléř Mynář, pochopitelně šéf Slavie Tvrdík, europoslanec Vondra…

Zkorumpovaný grázl a papaláš Reinhard Prymula v jeden den sám volá po tvrdším lockdownu a omezení pohybu a kontaktů plebsu, načež se později těsná na fotbalovém utkání Slavie spolu s oportunistickým členem KSČ a šéfem současné prorežimní propagandy z eurounijní ČT Petrem Dvořákem, ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví a zástupcem hlavní hygieničky Janem Marounkem nebo dalším vrchním papalášem kancléřem Mynářem.

Navíc z pro skutečné fanoušky zapovězeného zápasu odešli po zákazu vycházení nařízeném podle jejich stanného práva na 21 hodin. Ať už šlo o demonstraci moci, hloupost a bohorovnost v jednom, nebo záměrnou a připravenou uklízecí akci pro veřejnost, aby byl Prymula uvolněn z viditelné funkce – neb v pozadí zůstane vzhledem k silám držícím nad ním ochrannou ruku nadále – jde o další důkaz toho, že sami rozsévači paniky a koronadžihádisti se PR covidu ani jeho šíření nikterak nebojí. A že ona opatření jsou dle not konceptu GREAT RESET namířena proti svobodě, zdraví, vzdělanosti a blahobytu občanů.

Je důležité si uvědomit, že většina oněch koronafašistů předstírajících české politiky a epidemiology nám hraje jen divadlo a nebere na zřetel zájmy ani zdraví občanů České republiky. Když se podíváte na podobné ničím nepodložené restriktivní nesmysly, které konají i zahraniční vlády, jako jsou třeba ničím z hlediska zdraví, epidemiologie a rozumu neopodstatnitelné zákazy nočního vycházení, dřívější omezení sdružování na 6 lidí, zákazy lyžařských středisek a de facto pobytu na čerstvém vzduchu a další, tak je zcela zřejmé, že jedou podle obdobného befélu stojícího nad většinou samotných států. Ať už jdou notičky konceptu GREAT RESET ze Světové banky, Word Economic Forum nebo odkudkoliv, nejsou dílem chorých mozků našich lokajských politiků a jejich rádců.

