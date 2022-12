Veterán Svobodných Payne: Vyklidit Ukrajinu a zaplatit veškerou škodu. To je jediné, o čem lze s nelidským Putinem jednat

„Jsme via facti spolu s aliančními spojenci ve válečné situaci na straně podporující Ukrajinu proti Putinově barbarské zrůdné agresi. A situace může každým dnem přerůst v mnohem větší tragédie. Nelze ani uvažovat o tom, že by kdokoli měl s nelidským Putinem a jeho lidmi jednat o čemkoli jiném, než o úplném vyklizení Ukrajiny a plné náhradě škody – znamenalo by to popření celého systému mezinárodního práva s tím, že se ho už nikdy nepodaří obnovit. Znamenalo by to brzké propuknutí dalších až několika desítek válek na různých místech,“ napsal PL.cz Jiří Payne, bývalý europoslanec za Svobodné.

„Nacházíme se v imanentním válečném stavu. Po formální stránce sice nedošlo a ani nemůže dojít k vyhlášení války, což kdysi upravovala Haagská úmluva o počátcích nepřátelství, protože Charta OSN zakazuje útočné činy států vůči jiným státům. Zakazuje se vypovězení války, proto jsme při psaní ústavy z návrhu vypustili článek, který o vyhlášení války pojednával. Přesto Putinův výrok o tom, že Česká republika je nepřítelem číslo jedna v Evropě, je fakticky tím, čemu se říká casus belli. Označení za nepřítele se odehrálo v kontextu výbuchu ve Vrběticích (v podivné provázanosti s prezidentem Zemanem a osobami v jeho blízkosti), k němuž došlo v přímém důsledku akce pánů Miškina, Čepigy a několika dalších agentů a také dalších Putinových diplomatů. To samo o sobě by mohlo být důvodem k vypovězení války,“ konstatoval Jiří Payne.

„Česká republika v reakci vypověděla několik desítek Putinových diplomatů, kteří svým jednáním porušovali Vídeňskou úmluvu z 18. dubna 1961 o diplomatických stycích. Připomeňme si, že například byl při činu dopaden vysoce postavený Putinův diplomat při nelegálním nákupu speciální munice na parkovišti nedaleko Prahy – prý pro ambasádu. Proto je docela zarážející, že navzdory tomu vláda stále hájí zcela nepotřebnou a nefungující smlouvu o přátelství s Ruskem, aniž by to jakkoli odůvodnila,“ podivil se.

Těžko hledat v dějinách podobně kruté jednání

„Putin soustavně porušuje základní zásady Charty OSN, podle které jsou útočné činy nepřípustné, stejně jako jakákoli agrese, podle které je povinen respektovat svrchovanou rovnost mezi svou zemí a Ukrajinou, podle které nesmí ani vyhrožovat silou či narušením územní celistvosti Ukrajiny. A i když Putin a jeho lidé válku rozpoutali, je povinen zachovávat zásady lidskosti, nesmí útočit na civilní obyvatelstvo, je zakázána totální válka,“ upozornil.

„Putin na Ukrajině zničil 200 památek, z toho 84 kostelů (některé prameny uvádějí více než 150), přes 500 kulturních institucí, zničil 300 škol a přes 2000 dalších škol poškodil, zabil stovky dětí, nechal vraždit civilisty, přikázal popravy, mučení, rabování a deportace, zničil 140 000 obytných budov, 830 nemocnic, 500 lékáren, 200 sanitních vozů). Putin útočí na civilní cíle šedesátkrát častěji, než na vojenské cíle. Poslední novinkou nelidského jednání je ničení civilní energetické infrastruktury. Těžko hledat v dějinách podobně kruté jednání,“ zdůraznil.

S Putinem lze jednat jen o vyklizení Ukrajiny a plné náhradě škody

„Jsme via facti spolu s aliančními spojenci ve válečné situaci na straně podporující Ukrajinu proti Putinově barbarské zrůdné agresi. A situace může každým dnem přerůst v mnohem větší tragédie. Nelze ani uvažovat o tom, že by kdokoli měl s nelidským Putinem a jeho lidmi jednat o čemkoli jiném, než o úplném vyklizení Ukrajiny a plné náhradě škody, znamenalo by to popření celého systému mezinárodního práva s tím, že se ho už nikdy nepodaří obnovit. Znamenalo by to brzké propuknutí dalších až několika desítek válek na různých místech,“ obával se Jiří Payne.

Vyjádřil se i k souhlasu Poslanecké sněmovny s výcvikem ukrajinských vojáků v Česku, konkrétně ve vojenském prostoru Libavá. Zde by se mělo v pěti čtyřtýdenních turnusech na každém z nich cvičit až 800 ukrajinských vojáků. S tím část veřejnosti i politiků nesouhlasí a jsou za to na sociálních sítích častováni hanlivými přízvisky typu „kolaboranti“.

„V této situaci je jedinou možností urychleně posílit naše vojenské schopnosti, spolupracovat s aliančními partnery a poskytovat podporu ukrajinským ozbrojeným silám. Do toho patří i výcvik jejich vojáků. Je zřejmé, že u nás jsou lidé, kteří s tím nesouhlasí, tak to bývá. Za německé okupace také mnozí mluvili jen německy a nesouhlasili s jakýmkoli odbojem. Nesouhlasili s výcvikem našich letců a výsadkářů v Británii. V drtivé většině na to nakonec doplatili,“ uzavřel Jiří Payne.



