„To není jen tak.“ Polsko se připravuje na válku

27.02.2026 7:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ukrajinka, která zažila začátek války ve své zemi, upozorňuje na rozsáhlé přípravy civilní ochrany v Polsku, které nejsou náhodné a podle ní signalizují, že bezpečnostní situace v Evropě je vážnější, než si mnozí připouštějí. Připomíná vlastní zkušenost se začátkem války a upozorňuje na vytváření zásob a úpravy varšavského metra pro případ konfliktu.

„To není jen tak.“ Polsko se připravuje na válku
Foto: Archiv
Popisek: Polsko

Ukrajinka žijící v Česku Anastasiia Sihnaievska upozornila na sociální síti X na kroky, které podle ní nelze brát na lehkou váhu. Ve svém příspěvku varuje, že rozsáhlé přípravy na krizové scénáře „se nedějí jen tak“, a připomíná vlastní zkušenost se začátkem války.

„Přátelé, jako člověk, který už ve svém životě zažíval začátek války, musím říct, že veškerá sranda skončila. Tak rozsáhlé přípravy se nedějí jen tak,“ napsala.

Podle jejích slov začalo Polsko vytvářet potravinové a nouzové zásoby v metru pro případ válečného konfliktu. Odkazuje na vyjádření vedení hlavního města.

„V Polsku začali vytvářet potravinové a nouzové zásoby v metru pro případ války. Primátor Varšavy uvedl, že metro v hlavním městě plánují připravit tak, aby dokázalo pojmout nejméně 100 tisíc lidí. Úřady už začaly nakupovat vodu, termosky, čutory, spacáky, deky a elektrocentrály,“ uvedla a zároveň zveřejnila video zachycující tamní přípravy na krizové situace.

 

Polské ministerstvo obrany již dříve navrhlo, aby nové linky metra a podzemní tunely ve velkých městech mohly v případě ohrožení sloužit jako kryty pro statisíce lidí. Modernizace infrastruktury je součástí širší strategie zvýšení odolnosti státu. Podle informací z polských i zahraničních médií nejde jen o jednorázové rozhodnutí města, ale o širší koncepci posilování civilní obrany.

Důvodem těchto kroků je především zhoršená bezpečnostní situace ve východní Evropě po ruské invazi na Ukrajinu. Polsko sousedí nejen s Ukrajinou, ale také s ruskou Kaliningradskou oblastí a s Běloruskem, které je spojencem Moskvy.

Varšava také dlouhodobě upozorňuje na riziko hybridních hrozeb, sabotáží či provokací na hranicích NATO.

Zároveň však polské vedení opakovaně zdůrazňuje, že přípravy nejsou výrazem paniky ani signálem bezprostředního konfliktu. Polsko patří k nejvýraznějším podporovatelům Ukrajiny – poskytuje vojenskou i humanitární pomoc a dlouhodobě prosazuje tvrdý postup vůči Rusku.

Posilování civilní ochrany tak podle Varšavy představuje preventivní opatření vycházející ze zkušeností z Ukrajiny a snahy být připraven. Polské úřady pracují i na praktických nástrojích pro občany. Vláda například spustila mobilní aplikaci, která pomáhá lidem rychle najít nejbližší úkryt.

Polská vláda také v reakci na ruské provokace na východní hranici z loňského roku posiluje protivzdušnou obranu, schválila nákup protidronového systému v přepočtu za víc než třicet miliard korun. 

