„Babiš, zloun v NATO, nedá peníze.“ Jenže je v tom zase zapletená „paní od Rakušana“

Členové Severoatlantické aliance se pod tlakem 47. prezidenta USA Donalda Trumpa na jedné straně a ruské agrese na Ukrajině na straně druhé dohodli, že zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP. Za Česko závazek přijímal premiér Petr Fiala (ODS). Jenže nový premiér téže České republiky Andrej Babiš (ANO) oznámil veřejně, že tento závazek nehodlá plnit. A to může být pro Česko problém. Když totiž v podobném duchu před rokem promluvil Pedro Sánchez, Donald Trump začal mluvit o vyhazovu Španělska z NATO.
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
hlasovalo: 61079 lidí
Server Politico k tématu napsal text, v němž naznačil, že Česko bude dalším „padouchem“ v NATO.
„Návrh rozpočtu, který zveřejnila nová populistická koalice premiéra Andreje Babiše, počítá s tím, že v porovnání s návrhem předchozí vlády z roku 2026 bude z obrany odebráno 900 milionů eur – což je podle Prahy nezbytné k nápravě nesprávného vynakládání prostředků a ochraně dalších priorit. … Znamená to však, že Praha formálně vyčlenila pouze 1,8 procenta svého rozpočtu na základní vojenské výdaje,“ napsal server Politico.
„Nemyslím si, že (šéf NATO Mark) Rutte to nechá jen tak,“ řekl diplomat NATO, kterému byla stejně jako dalším v tomto článku zaručena anonymita, aby mohl svobodně hovořit. Většina států aliance se totiž shoduje v tom, že snižovat výdaje pod dvě procenta HDP je nepřijatelné. Už proto, aby se Donald Trump nerozzlobil a nevyhlásil např. odchod USA z NATO.
„Prezident Trump očekává, že spojenci NATO dodrží svůj závazek k pětiprocentním výdajům na obranu,“ řekla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová serveru Politico.
Není bez zajímavosti, že na textu serveru Politico se podílela novinářka Ketrin Jochecová.
Ketrin Jochecová pochází z česko-gruzínské rodiny. Studovala na brněnské Masarykově univerzitě. Během českého předsednictví v EU pracovala pro Ministerstvo vnitra Víta Rakušana, kde působila jako mluvčí. Ketrin Jochecová se rovněž podílela na tzv. boji s dezinformacemi. „Byla členkou Global Policy Research Group a dohlížela na výzkum boje proti dezinformacím v EU,“ uvádí medailonek na webu Politico.
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
hlasovalo: 27394 lidí
Bývalý poradce pro národní bezpečnost předchozí vlády Petra Fialy Tomáš Pojar upozornil, že Babiš sice sází na to, že má k Trumpovi ideologicky blízko a že Trump přimhouří oko, ale podle Pojara Trumpa nakonec vždy bude zajímat, kolik peněz Česká republika reálně vydá na obranu.
Opoziční politici, někteří novináři a šéf lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda s Pojarem souhlasí.
„Tak jsme zase světoví. Kvůli neplnění závazků výdajů na obranu je Česko za ‚darebáka‘. Vizitka vlády Andreje Babiše. Síla a prosperita Česka je založena na spolupráci a na důvěře v partnery a partnerů. Babišova vláda nahrazuje spolupráci sobectvím a dělá z Česka nedůvěryhodného partnera. Babišova vláda tak ohrožuje bezpečnost a prosperitu Česka. Tak jednoduchá ta rovnice je. Neděkujeme,“ napsal na sociální síti Facebook Farský.
V Babišově počínání vidí velký problém i bezpečnostní analytik Jakub Janda.
„Vláda se vykašlala na naše alianční závazky, takže až Rusko napadne Balty, tak Česko dost možná vyšle málo vojáků se zastaralou technikou a malými zásobami munice. Protože Babišova, Macinkova a Okamurova koalice škrtá rozpočet tak brutálně, že budeme nejhorší z 32 spojenců v NATO. Tady o tom píše Politico,“ upozornil Janda.
A přidala se i Kateřina Šafaříková ze serveru Seznam Zprávy.
„Tak už i v Bruselu si všimli českého snížení výdajů na obranu... Citují zatím jen ministra Macinku, až objeví Babišovu argumentaci, že ‚válku nemá tato vláda v programovém prohlášení‘, přijde rychlý propad ochoty se s námi o čemkoli podstatném bavit,“ konstatovala na sociální síti X.