David (SPD): Jaká je povaha pomoci Ukrajině?

27.02.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rezoluci Evropského parlamentu o Ukrajině

David (SPD): Jaká je povaha pomoci Ukrajině?
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé,

v úterý jsme hlasovali o rezoluci o Ukrajině, tentokrát při příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské speciální operace.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

70%
18%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 8891 lidí

Je typické, že podle rezoluce byla ruská vojenská operace bleskem z úplně čistého nebe. Převrat na Majdanu jako by neexistoval. Americká sebechvála, že se jim barevná revoluce povedla, je zapomenuta. Zákaz ruštiny a označení Rusů jako etnika, které na Ukrajinu nepatří, se nepřipomíná, zrušení neutrálního statutu Ukrajiny a pozvání Ukrajiny do NATO jsou zapomenuty, stejně jako střelba do obytných čtvrtí na Donbasu. Nezmiňuje se ani referendum na Krymu.

Nepřipomínají se ani hákové kříže a pojmenování ulic po válečných zločincích, násilné odvádění na frontu, nepřipomínají se statisíce hrobů s žlutomodrými, ale i černočervenými nacistickými vlajkami. Nepřipomínají se miliony emigrantů.

Pomáhá to Ukrajině a Ukrajincům, nebo zkorumpovanému ukrajinskému režimu a jeho loutkovodičům v zahraničí?

Konstatuje se ale, že mír musí být přijat výhradně na základě ukrajinských podmínek. Slibuje se přijetí Ukrajiny do Evropské unie.

Je to další příklad nahrazení reálného pohledu na situaci perverzním optimismem.

Lhaním se jiná realita nevytvoří, jen její hodně zkreslený obraz.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

David (SPD): Ukrajina je již na pokraji úplného výpadku proudu
David (SPD): Největším porušovatelem zásad právního státu je EU
David (SPD): Demokraté hrozí dalším shutdownem pro americkou vládu
David (SPD): Trump prý vyjadřuje šok a pobouření

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , EP , Ukrajina , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí být mír přijat výhradně na základě ukrajinských podmínek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Spojení

Tvrdíte, že tuto koalici spojuje je strach ze spravedlnosti, arogance a pomstychtivá nenávist. V prvních dvou věcech i souhlasím, ale co myslíte tou pomstychtivou nenávistí? Kohi vůči komu? Zdraví Radim

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Syté obědy bez masa plné chuti a bílkovinSyté obědy bez masa plné chuti a bílkovin Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

David (SPD): Jaká je povaha pomoci Ukrajině?

8:19 David (SPD): Jaká je povaha pomoci Ukrajině?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rezoluci Evropského parlamentu o Ukrajině