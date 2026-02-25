Husto kolem školy Karla Janečka. Má být ve vile, sousedi se bouří

Pražské Koloděje jsou jednou z luxusních periferií metropole. Klidné patricijské prostředí ale podle některých naruší projekt miiliardáře Karla Janečka otevřít v jedné z místních vil gymnázium. Na denní přítomnost více než 130 žáků podle místních není rezidenční čtvrť absolutně připravena.
Proti projektu se proto zvedla vlna odporu, zejména od majitelů sousedních domů. A problémy si uvědomuje i vedení městské části. Janečkova škola má být soukromým gymnáziem, takže se dá předpokládat, že významnou část žáků budou rodiče z delších vzdáleností vozit autem. „Nebudeme si nic nalhávat, doprava spojená se soukromým gymnáziem bude enormní. Zatíží všechny rezidenty nejen v bezprostřední blízkosti, ale taktéž všechny obyvatele na příjezdových cestách. Obecně, urbanisticky se sem tento projekt zcela nehodí,“ říká místostarosta Vladimír Mužík. A nejedná se prý jenom o jeho názor, ale rovněž o pohled starostky, celého zastupitelstva a drtivé většiny dotčených rezidentů.
„Jedná se o rezidenční budovu, tedy určenou k bydlení v klidné intravilánové části Koloděj. Tedy není určena pro režim a potřeby střední školy. Z důvodů omezení příjezdových cest, kde jsou úzké obousměrné komunikace bez chodníků, zde budou při trochu větší dopravní zátěži vznikat kolizní a konfliktní situace. Pro pěší zde nebude bezpečno, automobily budou mít problém při takové zátěži vůbec projet. O parkování ani nemluvě,“ říká pro ParlamentníListy.cz místostarosta Koloděj.
Soukromé gymnázium s kapacitou 131 žáků se podle něj plánuje v klidové části intravilánu Koloděj bez patřičných dopravních vazeb. „Jsou zde úzké, avšak obousměrné komunikace bez chodníků. Ve skutečnosti zde dvě auta v protisměru neprojedou, nicméně při tak minimální dopravní zátěži, která zde panuje, to nevadí. Pro podobné zařízení si například také nedokážu představit, jak řešit nástupní plochy pro hasiče v případě požáru. Naprosto zde chybějí parkovací místa a nová vzhledem k nedostatku místa budovat nelze,“ vysvětluje.
V dopravních špičkách sem v případě nutnosti nebudou moci zajet složky integrovaného záchranného systému, zejména hasiči či záchranná služba. Navíc lokalita zahrnuje historické náměstíčko s parkem, který navštěvují zejména rodiny s dětmi. Jde tedy podle místostarosty o opravdu velmi klidnou zónu.
Podle jeho výkladu navíc podobnou stavbu ve vilové čtvrti neumožňuje ani platný územní plán. Ten připouští využití některé z budov pro školské zařízení, ale pouze podmínečně a za předpokladu, že nedojde k porušení místních limitů, například těch dopravních. Hygienické požadavky na školní budovu stavba v současnosti nesplňuje. „Za účelem jejího využití pro soukromé gymnázium bude nutná přestavba a změna účelu využití této budovy. O tom všem bude finálně rozhodovat stavební úřad. Samozřejmě hygiena, hasiči a další příslušné instituce se budou taktéž vyjadřovat,“ vysvětluje Vladimír Mužík.
Radnici navíc vadí, že se o projektu dozvěděla až jako poslední. „Informaci o tomto záměru jsme se dozvěděli neformálně na Magistrátu hl. m. Prahy a přes lidově řečeno šuškandu. Až následně se pan Janeček se svým týmem objednal k paní starostce na jednání,“ vysvětluje Mužík. V tu chvíli už měla Janečkova střední škola UNIQ podanou žádost o zápis do školského rejstříku.
Vedení městské části miliardáři a jeho lidem sdělilo své námitky a ti měli slíbit, že připraví relevantní podklady a studie a zorganizují prezentaci pro místní veřejnost. Nic z toho se však prý doposud neudálo. „V listopadu proběhlo zastupitelstvo MČ Praha-Koloděje za hojné účasti občanů, kde jedním z bodů jednání bylo také projednání a postoj městské části k záměru realizace střední školy UNIQ. Pana Janečka jsme na toto jednání pozvali, avšak prostřednictvím svého zástupce se pan Janeček ze zastupitelstva omluvil,“ dodává místostarosta pro ParlamentníListy.cz.
Zato kauza ještě více rozdělila sousedy, když v únoru měla jedna z nejhlasitějších odpůrkyň z řad sousedů zažít při procházce se psem něco, co si interpretuje jako zastrašování.
Při návratu se psem ve večerních hodinách, tedy po tmě, u jejího domu stálo auto se zapnutými světly a běžícím motorem, navíc v protisměru v jednosměrce. „Auto se následně rozjelo a manévrovalo způsobem, který jsem vnímala jako zastrašování, případně jako pokus najet směrem ke mně,“ uvedla pro IDNES.cz.
Řidič jí měl následně slovně napadnout, že je „špatná sousedka“, že „dělá zlo“ a že ji viděl v televizi, kde měla vystupovat proti jejich projektu. Sousedka se po konzultaci s místostarostou obrátila na policii.
Janečkův obchodní partner se pro IDNES.cz od této osoby distancoval, se společností, která chce provozovat školu, podle něj nemá nic společného. Na žádost ParlamentníchListů.cz o vyjádření Karel Janeček nereagoval.
Gymnázium už získalo klíčové povolení od Ministerstva školství. To však žádá splnění všech podmínek a vyjádření místně příslušného stavebního úřadu je jednou z nejdůležitějších. Veškerou potřebnou dokumentaci musí investor dodat do konce srpna 2026. Kromě toho podle vyjádření společnosti probíhají všechny další přípravy na otevření školy. Příprava vzdělávacího programu, rozpočtu i personálního zajištění výuky.
„Veškeré negativní dopady, které plynou z provozu soukromé školy v intravilánu obce, nelze vyčíslit. Ponesou je místní občané a městská část. Jsou zde dopravní a bezpečnostní rizika. Dojde jednoznačně k devastaci životních podmínek místních občanů. Se znalostí této lokality a vzhledem k místním limitům nelze najít žádná zásadní opatření, která by zmírnila například negativa plynoucí z dopravního zatížení. Tuto záležitost jsme již konzultovali s naším dopravním inženýrem a takový objem dopravy je neřešitelný,“ obává se místostarosta Mužík.
Jde podle něj skutečně jen o naprosto nevhodné umístění vzdělávacího zařízení.
Karel Janeček
„Koloděje nejsou proti rozvoji školství, naopak. Střední školu bychom v Kolodějích velice přivítali, i tu soukromou se silným investorem v zádech, avšak ne na tak nevhodném místě,“ říká pro ParlamentníListy.cz místostarosta Vladimír Mužík. V rámci připravovaného nového metropolitního plánu, který by měl být schválen v příštím roce, podle něj vzniká v nezastavěné lokalitě rozvojové území, které bude určeno ryze pro veřejnou vybavenost, což zahrnuje právě školská zařízení. „Pozemek patří hlavnímu městu Praze a ve spolupráci s městskou částí lze diskutovat o využití tohoto pozemku. My bychom podobný projekt v této nové lokalitě jednoznačně podpořili,“ ujišťuje.
Plán na gymnázium ve vile uprostřed rezidenční čtvrti působí spíše jako účelový záměr, jak nějakým způsobem využít prázdnou nemovitost. Ve vile v ulici Sedloňovské dnes sídlí dvě společnosti, ve kterých je partnerem Karel Janeček. Jednou z nich je i eseróčko s názvem Střední škola UNIQ.
