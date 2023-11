Video, za které se smáli Fialovi: „Jen začátek,“ slíbil jeho poradce. A udeřil na potravináře

reklama

Velkou pozornost v uplynulých dnech vzbudilo video předsedy vlády Petra Fialy (ODS) o srovnání nákupu potravin v Německu a v Česku. Osobně se vydal na nákup do obchodních řetězců v Německu a v ČR. Nakupoval běžné potraviny a v souhrnu oznámil, že jej v Německu stál nákup necelých dvacet eur, tedy asi 500 korun. V Česku ho stejný nákup stál o 60 korun více. „Prakticky totožné výrobky od stejných výrobců jsou v ČR dražší. Navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ řekl.

Následně Křeček k této kampani dodal: „Víte, ono je opravdu neférové, když mají Češi menší mzdy než Němci, ale zároveň musejí za stejné produkty platit více peněz. Mnohdy ty produkty mají i menší balení a jiné složení, to považuji za skandální,“ uvedl ekonom ke srovnávacímu nákupu premiéra s tím, že je rád, že toto téma Fiala zvedá.

Připomněl i Fialovo jednání s obchody a potravináři, díky kterému by ceny potravin mohly klesnout: „Pan premiér se již v minulosti setkal jak se zemědělci, tak potravináři, tak i obchodními řetězci. Například v rámci těchto jednání slíbily obchodní řetězce, že snížení DPH na potraviny se skutečně promítne do koncových cen. Je to slib, my to samozřejmě budeme kontrolovat a uvidíme, co se stane v lednu. Až naběhnou nové sazby. Je třeba ale jednat i s mezinárodními korporacemi, které si z nás dělají druhořadé zákazníky, a vypadá to, že jim to prochází,“ řekl Křeček.

Problém podle poradce premiéra je také v tom, že v Česku nefunguje dokonalý trh pracující ve prospěch konzumenta, některé firmy se chovají nekorektně a není zde dostatečná konkurence. Zároveň však Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve své zprávě z května říká, že na žádné úrovni segmentu trhu úřad neshledal ani neobdržel zásadní indicie nasvědčující existenci zakázané kartelové dohody a na žádném z trhů nebylo shledáno, že by existoval soutěžitel v dominantním postavení.

Křeček zdůraznil, že antimonopolní úřad funguje laxně a mnohem větší váhu má kontrolní nákup, který dělal premiér Petr Fiala. „Musím říct, že ten průzkum, který udělal antimonopolní úřad, považuji za značně povrchní. Zkoumali jen malou část celého toho trhu. Už jenom z toho kontrolního nákupu pana premiéra jasně vyplynulo, že tady v Česku to u některých výrobků nefunguje správně a je potřeba sjednat nápravu,“ pokračoval Křeček.

Opřel se především do potravinářů, kteří zneužívají období krize: „Někteří potravináři enormně zdražili, a přitom vykázali rekordní zisky. Ukazuje se, že nezdražovali, protože by jim vzrostly tak výrazně náklady, ale proto, že věděli, že si to mohou dovolit.“

