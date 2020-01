Vidíte, jak napadali Jágra s Gottem. Já se nenechám vláčet. Psychiatr Matýs znovu na scéně

Podle psychiatra Jaroslava Matýse nám chybí morální autority, které by byly schopny hnout s politickou hyperkorektností. Uvedl to v rozhovoru pro server Kupredudominulosti.cz. Matýs vloni způsobil rozruch svými výroky o švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Dokonce tehdy odstoupil z pozice člena Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví ČR, jakož i z pozice člena a předsedy výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Rok poté Matýs pohovořil o tom, zda se cítí jako oběť politické korektnosti a zda by své výroky znovu zopakoval. „Určitě bych nemlčel. A nemlčel bych právě proto, že když lékař vidí, jak se ubližuje někomu, který není schopen, ani nemá možnosti se bránit, je zneužíván, tak myslím, že je jeho povinností se k tomu nějakým způsobem více nebo méně odvážně vyjádřit. Možná bych upřesnil některé formulace, aby bylo jasné, o co jde v rozhovoru, o kterém mluvíme,“ poznamenal Matýs s tím, že by k rozhovoru vybral jen jiného redaktora a vymínil by si také právo autorizace, které tenkrát nedostal. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 10024 lidí

„Myslím, že bylo korektní vysvětlit, proč se jí ubližuje, a nejenom, že se jí ubližuje. Ty důvody jsou celkem jasné. Do poruchy autistického spektra obecně patří problém se sociálním cítěním a vnímáním. Tam není nic špatného, nic zlého, je to jedno ze základních diagnostických kritérií,“ dodal Matýs ke svým tehdejším vyjádřením. Zaráží jej totiž to, že Thunbergová sama přiznala, že má obsedantně kompulzivní poruchu a ADHD. To podle jeho slov normální člověk neudělá.

„V té době bylo specifikum to, že se začalo rozhodovat o výzvách a grantech na tuto problematiku v rámci reformy dětské psychiatrie. Byl jsem u pana ministra a dal mu na dvou stránkách jasný koncept reformy dětské psychiatrie a požadoval, aby vytvořil samostatnou skupinu pro její reformu. Já tomu říkám vybudování komplexní péče dětské psychiatrie v ČR, protože tady žádná není, a jsem si vědom, že tyto služby prostě chybí. A dostalo se to do fáze, že nám nelékaři a nepsychiatři začali vykládat, jak máme dělat dětskou psychiatrii. Tam byly už úplně jiné zájmy, které jsem blokoval, protože prioritou reformy tak, jak ji vnímám já, by přece měly být zdravotní služby, a ne sociální. Ty na to jen navazují,“ dodal dále Matýs.

A vysvětlil i to, proč odešel ze svých funkcí. „Vnitřně to nebylo: ‚OK, já to tady balím‘. Zažil jsem, ne na sobě, ale na jiných, mediální kampaně. Vidíte, jak neskutečně může být napadán pan Jágr, nebo i pan Gott. A tomu nerozumím, ani tomu nechci rozumět, ale věděl jsem, že tyto mašinérie tady u nás, a nejenom u nás, ale i v Evropě, fungují, a nemáte šanci se bránit a něco vysvětlit. A jako celkem zkušený člověk už jsem pochopil, že si potřebuji uvolnit ruce, abych mohl říct všechno to, co si o tom myslím. Protože těch 15 let, co jsem dělal bezplatně pro ČR a dětskou psychiatrii, jsem musel držet určitou fazónu, abych nepokazil projekty, které jsou v běhu. Rozhodl jsem se, že se nenechám vláčet jen proto, abych dokončil projekt, který mi je bytostně blízký. Je to nejen mé dítě. A tak jsem odešel s vlastním programem – otevřít si ruce a nebýt svázaný,“ dodal.

Závěrem se pak ještě Matýs vrátil k aktivistce Thunbergové, kdy vnímá jako nebezpečí zejména to, že se za ní a jejími názory šikují mladí z celého světa. „Stávka je přece o něčem jiném, ale když nejdu do školy, tak mám absenci. Ale autority nehrají tu roli, kterou by měly – regulace mladé generace, ale i dětí s autismem tak, aby byly sociálně použitelné a smysluplně se začlenily. A ne opačně, že tyto sice krásné myšlenky svazují populaci tak, že se bojíte cokoliv říct, cokoliv udělat, protože vyvolávání strachu nastartuje všechny senzory,“ sdělil Matýs.

Dle jeho názoru chybí reálné morální autority. „Reálné autority, které by byly schopny hnout s politickou hyperkorektností, a to jsem ještě slušný, protože jestli se dostane politická hyperkorektnost do vědy, tak to je špatné,“ uzavřel.

