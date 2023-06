Vidlákovo svědectví. Novinář „pražské kavárny“ seděl, online lhal. Vysmáli se mu. Tak dopsal, že byl ohrožován

MONITORING Na to, jak mainstreamová média lžou a manipulují, poukazuje na konkrétním příkladu Daniel Sterzik, známý jako bloger Vidlák. „Čím více lžou, tím víc jim odpadají příznivci,“ píše na blogu vidlakovykydy.cz. V oparu lží vytvořeném médii žije podle něj premiér Petr Fiala (ODS), který vůbec nedostává reálnou zpětnou vazbu vůči úřadování své vlády – proto se stále jen diví, co dělá špatně.

„Události tohoto týdne krásně ukázaly, proti čemu vlastně stojíme,“ píše Vidlák, jenž popisuje, jak na jeho setkání s lidmi přijel novinář Bartkovský, kterého vyslalo objektivní médium Reflex.

„On tam sedí, píše a on line lže. Nepřijel reportovat, nepřijel přinést zprávu. Přijel se vysmívat. Přijel svému publiku potvrdit, co chce slyšet. Já pak přečtu ostatním lidem, co tento novinář právě napsal a celkem hladce jsme se shodli, že zřejmě s námi neseděl ve stejném sále. Dočká se posměchu, odejde, nikdo se ho ani nedotkne, ale on to celé ještě zakončí další lží, že mu tam chtěli ublížit," líčí Sterzik na svém blogu.

Přesto, že je celá situace, jak odchází, zaznamenána na videu, objevuje se kritika, že byl přítomný dav hecován proti Bartkovskému.

„Tak daleko se to dopracovalo. Věříte víc svým očím, nebo mainstremovým médiím? Pokud se chcete udržet mezi pražskou kavárnou, tak musíte koukat na video, kde novinář odchází, aniž by se ho kdokoliv dotkl, ale musíte nahlas potvrzovat, že tam pro něj nebylo bezpečno,“ pokračuje Vidlák.

„Až tak daleko to došlo. Až tak blbí jsou... A proto prohrají. Protože to, co je dovedlo k současné výhře, to je zároveň i důvod jejich brzké zkázy. Byla to pravda a láska, která si vychovala svojí řvoucí úderku na twitteru. Je to pražská kavárna, která na twitteru vyhrožuje, že mi přijdou rozbít hubu teleskopickým obuškem. Jsou to ta pravdomluvná a nezávislá média, která adorují udávání v zaměstnání a vyhazování z práce. Dlouho to bylo poměrně účinné. Leckdo tuhle masírku nevydržel a řekl si, že mu to prostě za to nestojí. Nemá zapotřebí se nechat vláčet bahnem,“ všímá si bloger.

Formují se politické strany nového typu. Založené na vlastních informačních kanálech, které jsou nezávislé na České televizi – a najednou zbraně velkých médií ztrácejí účinnost.

Nemluvě o tom, že mainstream podle blogera už dávno úplně přeřezal svoji zpětnou vazbu. „V posledních dnech si říkám, že Fiala vlastně ani neví, co dělá špatně. Jeho zpětnou vazbu totiž zprostředkovávají právě ta média, která také žádnou zpětnou vazbu nemají. Fiala se jde zeptat Taberyho, a ten nemůže udělat nic jiného, než ho poplácat po zádech. Fiala je spokojený a jde pokračovat v devastaci státu,“ dodává, že skutečná výměna informací se ale už odehrává úplně jinde.

„A nikoho v mainstreamu nesmí ani napadnout, že by zpětnou vazbu obnovil tím, že by pustil opozici na obrazovku,“ glosuje Vidlák fungování mainstreamových médií.

A závěrem k nim opakovaně dodává: „Prohrají. Jde to stále rychleji. Čím více lžou, tím víc jim odpadají příznivci. A čím víc jim odpadají, tím víc lžou, aby tomu čelili. Končí to pak Bartkovským, který sedí přímo vedle těch, o kterých lže a pak se hrozně diví, že se jim to nelíbí… Žádné blokování, vypínání, banování ani kriminalizace na tom nic nezmění. Jen to umožní odolným, aby byli ještě odolnější a flexibilnější.“

