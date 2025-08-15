Vietnamci pějí chválu na česká letadla

Vietnamští piloti úspěšně dokončili výcvik na letounech L-39 Skyfox. Na český letoun pěli chválu. Celkem dvanáct strojů zamířilo v posledních měsících do vietnamského letectva, které historicky provozovalo typ L-39 Albatros. Letoun nové generace Skyfox na tuto tradici plynule navazuje — ale s technologiemi 21. století.
„Úspěšně dokončený základní výcvik pilotů je důležitým milníkem v kontraktu na dodání 12 letounů L-39 Skyfox do Vietnamu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Jiří Podpěra, prezident společnosti OMNIPOL, která zajišťovala dodávku letounů i školení pilotů přímo na místě. Podle něj budou zaměstnanci firmy dohlížet na hladký průběh kontraktu i v nadcházejících měsících.
Druhá skupina šesti pilotů absolvovala během výcviku v jihovýchodní Asii přes 100 letů a 110 hodin ve vzduchu. Výcvik probíhal i za velmi náročných podmínek: vysoké teploty, silné deště a vlhkost. Právě tady se ukázaly přednosti českého letounu.
„Pro piloty se zkušenostmi z L-39 Albatros šlo o velký generační skok, který vyžadoval ovládnutí úplně nového typu avioniky, systémů i výkonu. Náročnost výcviku navíc zvyšovalo nepříjemné monzunové počasí. To kladlo velké nároky na výkon pilotů a techniků, neboť se provádělo až 6 letů denně. Piloti se nicméně s komplikovanými podmínkami poprali výborně a dle jejich slov jim k tomu svými kvalitami významně pomohl i Skyfox,“ uvedl Petr Doubek, ředitel výcvikové organizace Aero Vodochody.
Piloti ocenili především moderní HUD displej, výborný výhled z kabiny, spolehlivou avioniku a skvělé letové vlastnosti. „Letoun se osvědčil i jako výcviková platforma v náročném podnebí,“ doplnil Doubek.
Letoun L-39 Skyfox je výsledkem modernizace slavné československé cvičné platformy. Nově nabízí mimořádný proudový motor, moderní avioniku i certifikaci podle standardů EU a NATO. Dokáže tak plnohodnotně připravit piloty pro čtvrtou i pátou generaci bojových strojů.
Skyfox ale není jen školní stroj. Dokáže pokrýt i širokou škálu taktických úkolů – od průzkumných misí přes pozemní podporu až po ochranu hranic. Je dostupný v západní i východní konfiguraci. K úspěchu vietnamských pilotů výrazně přispěl i pozemní výcvikový systém GBTS, tedy simulátory a výukové nástroje, které Aero nabízí společně s letounem.
Za projektem Skyfox stojí dvě silné české značky: Aero Vodochody a skupina OMNIPOL. Aero je největším leteckým výrobcem v Česku a navazuje na více než stoletou historii výroby proudových cvičných letounů. OMNIPOL je nejen obchodním partnerem pro obranné a bezpečnostní technologie, ale také významným investorem v sektoru high-tech.
Skupina OMNIPOL vlastní firmy jako Aircraft Industries, ERA, MESIT a má podíl i právě v Aero Vodochody. Mezi klíčové produkty portfolia patří vedle Skyfoxu také letoun L-410 NG, pasivní sledovací systémy VERA-NG a PLESS, taktické komunikační systémy nebo obrněná vozidla.
autor: Karel Výborný
