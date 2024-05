„FPÖ chce radikální změnu kurzu směrem k EU, která zajistí mír, svobodu a prosperitu pro občany Evropy!“ požaduje od eurovoleb Rakouská svobodná strana (FPÖ). Touto změnou kurzu by dle vedoucího kandidáta strany, Haralda Vilimského, mohl být i maďarský premiér Viktor Orbán v čele Evropské komise. Evropě by prospěl.

Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) je orientovaná na vlastenecké rakouské politické síly a dává důraz na historii a tradice Rakouska. Do voleb do Evropského parlamentu, kde je strana součástí frakce ID – Identita a demokracie – jde strana s heslem Zastavit šílenství EU a požaduje navrácení pravomocí z Bruselu národním státům a více přímé demokracie.

Zasazuje se též o snížení pravomocí Evropského parlamentu i Evropské komise a hlavní prioritou Evropské unie by tak mělo být snížení byrokracie. „FPÖ chce radikální změnu kurzu směrem k EU, která zajistí mír, svobodu a prosperitu pro občany Evropy!“ uvádí rakouská Svobodná strana.

Vedoucí kandidát FPÖ do Evropského parlamentu Harald Vilimsky v nedávném rozhovoru uvedl, že v čele Evropské komise by se straně líbil maďarský předseda vlády Viktor Orbán.

„Věřím, že by Evropě prospěl,“ řekl Vilimsky. „Je protikladem celého establishmentu EU. Je garantem toho, že nelegální migrace takové intenzity není možná.“

Odmítl však, že by přáním FPÖ bylo vystoupení z Evropské unie. „Chceme pouze vyměnit lidi, protože přinášejí špatný obsah. Chceme Evropskou unii zefektivnit, chceme vrátit kompetence zpět do parlamentů členských zemí, abychom měli opět více přímé demokracie.“

Vilimsky také popřel, že by jeho strana chtěla zrušit přímé volby do Evropského parlamentu. „Nevím o tom, že bych se pro to vyslovil,“ řekl. V únoru však po příslušném Orbánově návrhu prohlásil, že to „rozhodně stojí za zvážení“, uvádí rakouský deník Kronen Zeitung.

Rakouský politik se také nedávno zastal Maďarska, když Ukrajina požadovala uvalení sankcí. Ekonomický poradce ukrajinského prezidenta Oleg Ustenko v rozhovoru požadoval pozastavení vyplácení dalších finančních prostředků EU Maďarsku, protože Maďarsko uzavřelo dohodu o dodávkách plynu s ruským Gazpromem.

„Maďarsko pracuje na tom, aby mohlo nadále zásobovat své obyvatelstvo naléhavě potřebnou energií. Trestat za to zemi EU by byla zcela přehnaná reakce,“ řekl a zdůraznil, že Maďarsko získává 80 až 85 procent zemního plynu a 80 procent ropy dováží z Ruska. „Ukrajina dosud obdržela od EU pomoc ve výši 62 miliard eur. To, že se nyní snaží unii rozdělit a také popudit Brusel proti členskému státu, je nepřijatelné.“

Samotný maďarský premiér Orbán vyzval obyvatele Maďarska, aby pomohli „obsadit Brusel“ v eurovolbách, které se v Maďarsku konají 6. až 9. června.

V březnovém projevu během maďarského státního svátku uvedl, že Maďarsko si při hlasování musí vybrat mezi „Bruselem a maďarskou svobodou“.

„Začínají války, ničí světy, překreslují hranice zemí a pasou se na všem jako kobylky,“ cituje Orbána Radio Free Europe. „My Maďaři žijeme jinak a chceme žít jinak.“

