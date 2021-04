Virověk. Profesor Žaloudík ke covidu. Trvá to rok, ale...

Před časem říkal, že roušky škodí, že se nebojí covidu, ale kroků vlády a že v zarouškované zemi žít nechce. Varoval také před absencí preventivních vyšetření a léčby vážně nemocných i před tím, že kromě pacientů na koronavirus bude umírat mnoho lidí, například na rakovinu. Jak to vidí dnes a vidí světlo na konci tunelu? Na to v talk show Face to Face odpovídal onkolog, chirurg i senátor Jan Žaloudík.

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 19% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 38% hlasovalo: 5218 lidí

Jeho osobně také podle slov zajímá, jak koronavirus funguje u jednotlivých nemocí. „Od jara loňského roku se přestalo pitvat. Přestaly se analyzovat tyhlety úmrtní protokoly, kdy bylo vždy základní onemocnění, vedlejší onemocnění, bezprostřední příčina smrti. Mně zajímají extrémně ty případy, kdy člověk z plného zdraví dostal tuto virózu a třeba špatně skončil, nebo měl velmi špatný průběh. To je velmi zajímavé. Potom je zajímavé u těch nemocných lidí, ke kterým nemocným se to váže méně, nebo více, protože my jsme se ze začátku hodně báli a korespondovali jsme s Italy napříč Evropou, jestliže to postihne víc onkologicky nemocných, zejména ty nemocné, oslabené. Zatím se tak nezdá, u leukémií ano,“ řekl Žaloudík.

„Umřít se dá skutečně na kdeco. Tohle je nový virus, který přišel, není pravda, že neexistuje. Docela mohl zvednout i úmrtnost, zejména v těch starších věkových skupinách, když by se nám podařilo ty mrtvé vyčistit, to znamená ti, kteří umřeli jednoznačně na covid, potom tam, kde ten covid přispěl, a potom tam, kde to byl jenom paralelní nález, tak bychom byli zase v tom poznání dál a jde jen o to, abychom z toho dokázali mít nějakou zkušenost," sdělil Žaloudík.

„Doporučuji lidem, aby nebyli zpochybňovači ničeho, ale aby dělali to, co vláda žádá, nebo rozhodnutí expertů. Ať je stát v klidu. Tak to dělejte podle toho, ale mezitím si pište otázky. Když je vám něco nejasného, pište si to, historie to bude potřebovat. Děti se tím pobaví, vnoučata... Je to prostě nová doba, nová psychosociální situace. A každý vždycky říká: Kdy to skončí. A já říkám, že to právě začalo. Tak proboha, tak nemůžete jít do divadla, oni roztáhnou oponu a vy řeknete: Tak když už to skončí... prostě se roztáhla opona,“ uvedl.

„Trvá to rok a všichni jsou nervózní. Tady byly třicetileté války, stoletá válka v západní Evropě, minimálně těch pět až šest let každá poctivá trvá, tak tomu nechte chvilku průběh. Ten rok není nic, to jsme si akorát zopakovali jaro, léto, podzim, zima, nebo to, jak vám ta rouška sedí k jakému oblečení. Teď se řekne, že v zimě ty viry hodně prosperují, s jarem zase nebudou, ale přijdou ty brazilské varianty, jenomže tam byl celou dobu hic. Přišly tedy z hicu do zimy, nebo ze zimy do hicu?“ ptá se Žaloudík. Patálie s koronavirem se pak podle Žaloudíka rozhodně nechytá jen nás, musíme hledět i na ostatní.

„Je to nová doba, já tomu říkám virověk, nová doba covidí, mnoho lidí si na to zvyká, ale dělá to velké psychosociální škody. O ekonomických ani nemluvím. Škody na děckách,“ popsal dále Žaloudík. Podle něj to má i vliv na geopolitiku, kdy to přerovnává vztahy – například kvůli vakcínám a jejich distribuci.

Co se týče původu viru, Žaloudík uvedl, že koronaviry tady vždy byly. „Zvířecích koronavirů bylo daleko víc. Koronavirové infekce byly vždy,“ popsal, že by očekával, že Akademie věd bude sekvenovat tento virus. „Jestli ten virus je umělého původu, nebo není, tak to nikdo nerozhodne,“ dodal, že vše zkoumala komise WHO, která uvedla, že se to nedá rozhodnout a že je to asi přirozeného původu. „Vzápětí na to vydalo čtrnáct zemí prohlášení, že ta komise nepostupovala správně a že to není relevantní fakt,“ dodal Žaloudík závěrem.

