Vláda by měla vedle novel probírat i memorandum o lithiu

31.01.2018 6:49

První schůzi v demisi má na dnešní časné ráno naplánovanou vláda Andreje Babiše (ANO). Vedle návrhů několika novel zákonů či vládních nařízení by se měla zabývat také memorandem o těžbě lithia v České republice. Babiš v úterý kritizoval ministra průmyslu v demisi Tomáše Hünera (za ANO) za to, že nekonzultoval s vládou svá jednání o úpravě memoranda. Měl podle něj za úkol pouze předložit kabinetu analýzu.