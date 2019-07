Vláda projedná návrh oceňovat učitele VŠ a postižené sportovce

Vláda zřejmě rozšíří kategorie úspěšných učitelů a sportovců, které může oceňovat ministerstvo školství. Nově by až pět vysokoškolských pedagogů každý rok mohlo převzít cenu s odměnou do 100.000 korun, napsala ČTK.

Ceny ministerstva by mohli začít dostávat také medailisté z mezinárodních soutěží pro hluchoněmé a mentálně postižené sportovce. O návrhu novely nařízení vlády bude jednat kabinet na svém zasedání v pondělí.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole má pomoci podpořit kvalitu vysokých škol. Má vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace ve vzdělávání a podnítit diskusi o kvalitní výuce na vysokých školách, uvedlo ministerstvo školství. Cenu má tvořit diplom a odměna do 100.000 korun. Peníze by měly jít ze schválených výdajových limitů bez dodatečných požadavků na státní rozpočet.

Ministerstvo chce také v nařízení vlády rozšířit kategorie sportovců, kteří od něj mohou dostat ocenění. V současnosti může odměňovat pouze medailisty z olympijských a paralympijských her. Nově by se tato možnost vztahovala i na ty z deaflympijských her a Global Games, tedy sportovních soutěží mentálně postižených lidí.

Úspěšné sportovce začalo ministerstvo odměňovat poprvé loni. Umožnila mu to poslední úprava zmíněného nařízení vlády. Do té doby předávalo ceny pouze učitelům, vědcům či studentům, zatímco výkony sportovců oceňoval Český olympijský výbor. Nová úprava nařízení vlády měla podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) zabránit tomu, aby udělení prémií zdržovaly například spory o státní dotace na sport.

Za medaile ze zimních olympijských her v Koreji vyplatilo ministerstvo loni celkově 12 milionů korun. Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká dostala za dvě zlaté medaile dvakrát 2,4 milionu Kč, za stříbro obdrželi dva sportovci 1,8 milionu Kč a za bronz tři sportovci 1,2 milionu korun.

Ministerstvo financí již dříve upozornilo, že vztah mezi oceněními pro sportovce a učitele je značně nevyvážený. Podle něj by se měly peníze pro odměny ve sportu do budoucna omezit ve prospěch cen pro pedagogy. Ve své připomínce k návrhu rovněž připomnělo, že záležitosti sportu by zřejmě ještě letos měla převzít Národní sportovní agentura. Další ministerstva, která se k materiálu vyjádřila, měla převážně jen připomínky technického charakteru.

