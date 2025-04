Vláda to schytává za azylovou novelu. Od SPD i od Člověka v tísni

„Přicházíme s návrhem zákona, který zpřísňuje opatření v oblasti migrace na národní úrovni. Cílem tohoto návrhu je odradit potenciální migranty od vstupu na území České republiky,“ řekl premiér Petr Fiala. Vláda novelu schválila počátkem dubna.

Poslanec Radovan Vích (SPD) se podivuje tomu, že vláda Petra Fialy, která v době svého předsednictví prosadila schválení tzv. migračního paktu EU, nyní navrhuje, a to pár měsíců před volbami, zpřísnění udělování azylu formou poslaneckého návrhu.

„Hnutí SPD hodnotí návrh na rychlé přijetí jako předvolební snahu zastavit propad volebních preferencí současné vládní koalice. Jsme jednoznačně proti případnému tzv. zrychlenému projednání (§ 90 jednacího řádu Sněmovny), protože k této novele máme řadu výhrad, které chceme projednat, a také máme připraveny vlastní pozměňovací návrhy,“ uvedl poslanec Radovan Vích (SPD).

Návrh zákona je podle něj předkládán pozdě, ve spěchu a jen jako poslanecký návrh, tedy bez toho, aby prošel mezirezortním připomínkovým řízením. „V návrhu jsou sice zpřísnění, pokud se žadatel o azyl nechová řádně. Nicméně v situaci, kdy žadatel o azyl fyzicky napadá jiné osoby nebo ničí movité věci, není dostatečná úprava, že se mu jen sníží poskytování materiálních benefitů (viz § 42 a 43 návrhu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). V takovém případě by logicky bylo namístě mu azyl vůbec neposkytnout a vyhostit jej. To je jen příklad, jak je třeba s návrhem zákona dál pracovat ve výborech a prostřednictvím pozměňovacích návrhů,“ zdůraznil Vích.

Podle jeho slov potřebujeme velmi přísnou variantu migrační legislativy, aby se dál nezhoršovala bezpečnost na ulicích České republiky. „Musíme se také co nejvíc vyhnout riziku zlegalizování nelegální migrace. Tedy tomu, že někdo přijde na území EU ‚bez papírů‘ nebo s nedostatečnými doklady, ale postupně mu byrokratické postupy umožní svůj pobyt zlegalizovat, a to bez ohledu na jeho možnou kriminální minulost, kterou se tím může snažit zahladit. To se týče zejména různých ‚mladíků‘, o kterých pak čteme v policejních statistikách a v médiích, bez označení toho, že to mohl být cizinec nebo, nedej bože, odkud přesně pochází, aby to prý nevzbuzovalo nenávist,“ uvedl poslanec SPD.

Potřebujeme číšníky?

Podle návrhu Nařízení EP a Rady účinné legální způsoby migrace mohou pomoci snížit nelegální migraci a zaplnit mezery na trhu práce. Členským státům zůstává právo určit si množství osob ze třetích zemí. Politiky EU musí na vnitrostátních trzích práce podporovat rovné podmínky. Měly by také pomoci využívat členství v EU jako výhodu k přilákání talentovaných lidí. Je připojen i seznam nedostatkových profesí.

„Mimochodem, jako nedostatkové profese jsou tam uvedeni nejen různí IT specialisté, zdravotní sestry a lékaři, ale třeba i kuchaři a číšníci. Přitom situace na trhu práce v různých zemích se dynamicky vyvíjí,“ upozorňuje Vích.

Podle jeho slov je třeba dávat pozor i na další snahy EU v tomto směru. „Abychom se pak nedivili, kdo všechno bude bydlet v naší ulici a jak to sníží naši bezpečnost. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny. Pevně věřím, že voliči vládě Petra Fialy vystaví vysvědčení odpovídající jejím dosavadním výkonům,“ poznamenal poslanec.

Postup vládní koalice se nelíbí ani hnutí ANO. „Od roku 2023 jsem se Víta Rakušana ptala na azylový zákon mnohokrát. Dokonce jsem chtěla vytvořit podvýbor pro řešení bezpečnostní legislativy. Nic. Neměl zájem, bylo mu to jedno. Teď ten zákon nechá schválit v ‚devadesátce‘ na vládě. Už se s ním nedá nic dělat. A on chce schůzku?“ napsala na síti X senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Spokojena není ani organizace Člověk v tísni. „Návrh je ale značně problematický – některé jeho body jdou nad rámec evropské legislativy a podle právních odborníků mohou být v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Uvažované změny by mohly mít drtivé dopady na zranitelné skupiny – na děti, nemocné, starší lidi nebo na osoby, které utekly před válkou, pronásledováním či násilím,“ tvrdí Jakub Andrle, koordinátor Programu migrace.

