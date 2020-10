Vláda zaspala, a přiznávají to i její členové, odhalil Šafrův Jandourek. Mrtví lidé jenom kvůli volbám

reklama

Že bude zle, bylo podle Jandourka jasné už o prázdninách. „Nejde ale jen o nějaké poslední dva týdny. Jasno bylo už v srpnu, ale někteří lidé si to nechtěli připustit. Nebo spíše hráli o čas,“ dodává.

Sám ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru pro Seznam zprávy připustil zbytečné zpoždění opatření proti novému rychlému šíření koronaviru.

„Myslím si, že některé kroky jsme měli udělat o 14 dní dřív, než byly učiněny. Vím od kolegů, že v průběhu srpna i zahraniční partneři upozorňovali na situaci v Praze. A nejen v Praze, myslím si, že tohoto rozdělování na Prahu a zbytek republiky už bylo dost. Vědělo se ale například, že mladí lidé z Německa se jezdili do Česka bavit, protože tam byla omezená provozní doba restaurací a barů a u nás nikoliv. A u nás se nakazili. Rozhodnutí se měla udělat dříve. Například i nošení roušek ve vnitřních prostorech, což chtěl dříve i ministr Vojtěch. To mohlo přispět k tomu, že by se situace vyvíjela pomaleji.“

Vyjádřil se i k tématu vyslovení nedůvěry vládě, o kterém hovoří ODS: „V tuto chvíli dělá vláda maximum, aby situaci vyřešila. Jsme demokratická země, máme svoje nástroje v parlamentu, jak se dá případně hovořit o nedůvěře vlády.“

Připomíná slova pirátského poslance Ondřeja Profanta z 15. října, podle kterého bylo zřejmé, že vláda měla již několik posledních týdnů jasná data a muselo jí být zcela zřejmé, co se bude dít. Podle profanta se však nic dlouho nedělo právě kvůli termínu blížících se krajských voleb.

V září se situace začala rapidně zhoršovat a reprodukční číslo stouplo z 1,1 na 1,5. Podle poslední prezentace z 10. října je R odhadováno na 1,53. „Při tomto čísle se počet nakažených zdvojnásobí každých 9 dní! Celé září a první půlku října tak nemoc postupovala touto rychlou geometrickou řadou bez efektivního brždění,“ pokračuje Jandourek.

Premiér Andrej Babiš na to však nijak nereagoval. „Vláda musela vědět, že trasování nefunguje, a kdyby nebylo voleb, nechápali bychom, proč nic nedělá. Jenže po předchozí kampani plné holedbání a výmyslů o tom, jak ANO skvěle modernizovalo nemocnice, by to nejspíš nedělalo dobrý dojem,“ soudí komentátor.

„Takže bylo potřeba získat čas, a to bez ohledu na riziko. Bohužel nefunguje ani ta spravedlnost, že by důsledky nechytré volby, která přivedla k moci politickou divizi Agrofertu, postihla jen voliče tohoto útvaru. Je pravda, že za blbost se platí. V případě viru ale bohužel často platí i ti, co blbí nebyli. Ty mrtvé, co mohli být dneska živí, má tato vláda na svědomí,“ uzavírá Jandourek.

Psali jsme: A co byste na místě premiéra dělal vy, pane Fialo? Zde je odpověď ODS: Podvýbor se zastal podnikatelů. Vyzývá vládu ke konkrétním krokům Vláda dnes vydá nařízení ke stavbě polní nemocnice v Letňanech Bezecný (KDU-ČSL): Spasitel nepřijde

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.