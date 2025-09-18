Stále se tu děje zločin na lidech. Musíme objasnit covid. Řádová z SPD se spojila s doktorem Henzlem

Vy se hodně zajímáte o záležitosti kolem covidu. Zrovna v těchto dnech se v médiích objevila informace, že počty pacientů s covidem opět rostou a odborníci doporučují očkovat, ideálně novou vakcínou. Co k tomu říci?
Ano, zajímám se o zdraví lidí. Studovala jsem čínskou medicínu v Praze, školím se na metodu Dr. Jonáše atd. Vím, že se o naše zdraví musíme starat sami, je to naše zodpovědnost. A právě díky studiu zahraničních zdrojů a neustálému se sebevzdělávání říkám vakcíně na covid ne. Bohužel, má důvěra ve farmaceutické firmy zmizela. Lékaři nám chtějí pomáhat a vážím si jich za to, bohužel jsou také oklamáváni. Vidím kolem sebe hodně případů s problémy po tomto očkování a navíc i neetiky kolem úmrtí lidí. Jen v mém přímém okolí mi dva lidé nezávislí na sobě hlásili, že když měli úmrtí v rodině v době covidu a prokazatelně to na covid nebylo, tak byli žádáni, že pokud uvedou, že to na covid bylo, pak pohřeb bude zdarma. To je prostě zločin a co se za tím skrývá dále, to raději nedomýšlet.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Vy prý spolupracujeme s doktorem Henzlem, který podle médií před časem prý označil aplikaci vakcíny mRNA za zločin. Souhlasíte s ním? Můžete k tomu prosím říci něco víc?
Ano, pan doktor Henzl vidí, co vakcíny způsobují i teď za spoušť mezi námi. Lidé dále trpí následky a my musíme lidi informovat. Je důležité si uvědomit, kdo dopustil tuhle hru hrát, kdo byl u moci v době pandemie a nedovolit to znovu. Chceme teď lidi před tímto uchránit. Dovolím si citovat přímo pana doktora Henzla:
Nouzový stav kvůli pandemii vyhlásila vláda ANO ve 3/2020, dříve platilo pravidlo, že to vyhlašuje hygienická služba. Hranice pro vyhlášení je 1600/100 000 obyvatel. V tomto případě bylo 1,17 pozitivně testovaných/100 000 obyvatel. Změna definice nemoci – ten, kdo je pozitivně testovaný.
Nesmyslná vládní opatření – špatně je 50 lidí v kostele, 10 lidí v obchodu, 2 lidé v kadeřnictví, ale stovky lidí v supermarketech obchodních řetězců jsou ok??? Na přelomu r. 2020/2021 WHO upozorňuje, že PCR testy nelze používat k detekci nákazy, zejména nelze rozlišit živý a mrtvý virus, test určí pouze, že se dotyčný s infekcí setkal.
V době covidu byl týdenní nemocniční pobyt pacienta hrazen zdravotními pojišťovnami v částce kolem 45 000 Kč, u covid pozitivně testovaného pacienta kolem 61 000 kč, při pobytu na JIP týdně částkou kolem 166 000 Kč, respektive 580 000 Kč u covid pozitivního!!! Odměny zdravotního personálu navýšeny o cca 35 000 Kč měsíčně, na JIP o cca 90 000 Kč.
V období od 3/2020–1/2021 navýšili globální miliardáři propagací očkování své jmění o 27 %, přibylo 50 nových miliardářů, zvl. z oblasti výroby a distribuce vakcín.
Roušky zvyšují obsah vdechovaného CO2 až 50x nad hraniční bezpečnou koncentraci. Přitom nechrání proti viru SARS-CoV-2 (covid), který je menší, nežli póry těchto roušek!!!
Lživé argumenty představitelů vlády za ANO a posléze i současné vlády, zejména ministrů zdravotnictví, zneužití pravomocí veřejného činitele, obecné ohrožení a šíření poplašné zprávy: Vakcíny chrání proti těžkému průběhu a úmrtí. Vakcíny chrání proti nákaze covidem. Vakcíny chrání proti šíření nemoci.
Zároveň s tím docházelo k bagatelizaci NÚ, často i velmi závažných včetně úmrtí.
Při schvalování léků platí zásada presumpce viny – NÚ je považován za způsobený lékem a je třeba prokázat opak. U covidu zvolen postup zcela opačný, NÚ popírány.
Náhlá úmrtí na hřišti v rámci FIFA (sdružení fotbalových klubů) za posledních 20 let 4,2 případu ročně, ale v r. 2021 nárůst na 21 úmrtí!!!
Při propagaci vakcín naprosto ignorován a znevažován efekt léků, které někteří lékaři s úspěchem používali.
Dramatický pokles porodnosti u očkovaných žen, u neočkovaných změna žádná!!!
Počátkem r. 2021 Babiš odmítá povinné očkování a covid pasy, zprávy o tom označuje za dezinformace, nikdo neočkovaný nebude omezován.
V 11/2021 tvrdí, že je třeba zavést povinné očkování a neočkovaní patří do lockdownu.
Schillerová: Je třeba dělat opatření, abychom neočkovaným znepříjemnili život.
Vojtěch: Děti do 12 let se určitě očkovat nebudou.
Vojtěch: Bude se uznávat pouze prodělání nemoci nebo očkování, již nebude stačit negativní test.
Vojtěch (12/2021): ČR má objednané další vakcíny, finanční závazky z toho plynoucí jsou 900 mil. Kč měsíčně, splatnost faktur 30 dnů, za prodlení hrozí tvrdé sankce!!!
Zmíněný lékař údajně tehdy chystal trestní oznámení. Jak to dopadlo?
Cituji pana doktora:
Probíhá žaloba na jedno zdravotní zařízení a připravuje se na vybrané osoby pro obecné ohrožení, šíření poplašné zprávy a zneužití pravomoci veřejného činitele. Mají to právníci.
S odstupem doby, jak dnes vidíte to, co se tady kolem covidu dělo? A podívejme se i na to, co se odehrávalo v zahraničí, třeba i ve Spojených státech?
Dle mne se tu děl a stále děje zločin proti lidskosti. Není přece možné dopustit, abychom do těl dostali jed, byli takto podvedeni a nepřišla spravedlnost. Pokud to neobjasníme celé, pak se to vše vrátí a již kvůli pandemické smlouvě nebudeme mít šanci říci ne.
Podívejme se na očkování celkově, všiml jsem si, že na toto téma sdílíte poměrně hodně příspěvků na svém fb. Dříve se děti očkovaly běžně, nikdo o tom moc nepřemýšlel. Proč je to dnes jinak?
Hlavní slovo ve vašem dotazu je to dříve. Myšlenka skvělá a zachránila spoustu životů a dle mě teď již se jí absolutně věřit nedá. Bohužel nárůst nemocí spojených s očkováním je doložitelný, přiznala mi tento fakt i paní z hygieny, že sama ten nárůst jasně vidí. Maminky kolem mě očkovat již hodně nechtějí, ale prostě musí.
Pozitivní efekt vakcín na zdraví a imunizaci společnosti je v současné době velmi diskutabilní, bohužel negativní stránky viditelné.
Nejsou to jen vakcíny, to vůbec ne. Máme navíc čím dál horší kvalitu vody, vzduchu a hlavně stravy. To mě opravdu děsí a bude to pro mě priorita změnit, pokud dostanu možnost. Kvalita potravin je tak špatná, že si z dětí vypěstujeme zombie. Vše plné konzervantů, barviv atd., cestuje to přes půl světa, dělají se různé GMO vylepšováky atd., pak ještě když do dětí píchneme vakcíny, za odměnu jim dáme Mac Donald s coca-colou, tak jim kopeme doslova hrob.
Celkově, jak vidíte naše zdravotnictví v současné době? A klidně si ho porovnejme s dobou před rokem 1989, případně v devadesátých letech…
Zdravotnictví je teď namířeno do privatizace. Ztrácíme pomalu, ale jistě naší nejdůležitější péči. Stomatologie již je téměř hotová, platíme téměř za vše.
Navíc se vytrácí lidskost a zájem o lidi. Já naštěstí mám kolem sebe úžasné lékaře, ale pokud se dostanete do rukou „standardu“, často je pacient kus masa a komunikace třeba není. To by se mělo hlídat, aby se zákroky, operace atd. nedělaly automaticky, ale aby člověk byl stále považován za bytost duchovní a ne masitou…
Občas se v médiích objeví informace, že je nedostatek nějakých léků. Ostatně, slyšíme to i v lékárnách, když si pro některé léky jdeme. Co k tomu říci?
Do lékárny téměř nechodím, to je nejlepším receptem. Vždy by ale měla být dostupná antibiotika a základní léčiva. To je povinností státu a teď selháním vlády.
Je ale třeba si uvědomit, že tělo se opravdu dokáže hojit samo a jít do lékárny není výhra. Každý lék je i toxický a toxicity v léčivech valem přibylo během pár let zpátky. Lidé by si měli sami hledat cesty a zajímat se, aby byli zdraví. Ne čekat, kdy jaký lék dostat a brát, je to naše jediná ochrana a samozřejmě léky připravené pro případ potřeby.
autor: David Hora