Vláda zločinců! Jde jim jen o provize? Pan „mikromanažer“ počítal. Opozice začala řádit kvůli vakcínám od EU

Postup vlády na svém twitteru komentoval místopředseda hnutí STAN Jan Farský, podle něj není divu, že důvěra ve vládní kroky slábne. „Vláda nakupovala mnohonásobně předražené čínské respirátory i zbytečné stříkačky. Ta stejná vláda nevyužila možnosti koupit vakcíny za garantovanou cenu, na které měla nárok. Fakt je těžké vysvětlovat lidem, že vládě jde o jejich zdraví, a ne o provize...,“ napsal.

Za skandální označil jednání vlády předseda ODS Petr Fiala. „Pokud jsou pravdivé informace médií o tom, že Česká republika měla na podzim možnost objednat více vakcín, ale neudělala to, je to skutečně skandální. Očkování zachraňuje zdraví a životy lidí, odpovědný premiér by dělal vše pro to, aby vakcín pro české občany bylo co nejvíce,“ reagoval na informaci Hospodářských novin ve svém tweetu.

Pokud jsou pravdivé informace médií o tom, že Česká republika měla na podzim možnost objednat více vakcín, ale neudělala to, je to skutečně skandální. Očkování zachraňuje zdraví a životy lidí, odpovědný premiér by dělal vše pro to, aby vakcín pro české občany bylo co nejvíce. https://t.co/gxTGfLFaWS — Petr Fiala (@P_Fiala) March 23, 2021

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová by v kontextu z nedostatku vakcín rozhodně nevinila Brusel. „Podle zjištění Hospodářských novin vláda vědomě zajistila méně dávek vakcín než téměř všechny ostatní země. K tomu pár poznámek: ‚Debata‘ o Sputniku by tímto měla být uzavřena. EU nemůže za to, že nám vládnou diletanti. Pan ‚mikromanažer‘ ty vakcíny ručně počítal zjevně blbě,“ konstatovala.

K situaci přidal komentář také bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek, zdůraznil, že vláda šetřila přesně tam, kde neměla. „To je snad jediný výdaj, na kterém vláda šetřila. Na dotacích znečišťovatelům ovzduší, agrobaronům a odměnám pro státní úředníky byla více než štědrá. Na dluh, jak jinak,“ podotkl na svém twitteru.

To je snad jediný výdaj, na kterém vláda šetřila. Na dotacích znečisťovatelům ovzduší, agrobaronům a odměnám pro státní úředníky byla více než štědrá. Na dluh, jak jinak. pic.twitter.com/T5aqT6LXCX — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 23, 2021

Poslanec Evropského parlamentu KDU-ČSL Tomáš Zdechovský očekává, že se premiér bude chtít z přímé odpovědnosti vyvléknout. „Poměrně nepříjemné zjištění pro Andreje Babiše, i když on to samozřejmě věděl. Nebál bych se, že to při nejbližší příležitosti stejně hodí na EU,“ poznamenal politik.

Poměrně nepříjemné zjištění pro @AndrejBabis, i když on to samozřejmě věděl. Nebál bych se, že to při nejbližší příležitosti stejně hodí na EU. ?? https://t.co/4I9ZCbI817 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 23, 2021

Bývalý premiér Mirek Topolánek si nebral servítky a označil Babišův kabinet za „vládu zločinců“. „Tohle je opravdu neomluvitelné a hlavně nepochopitelné! Jedna dávka Astry stojí necelých 50 korun. Moderna a Pfizer 300 korun. Zadlužili dvě generace a chtěli ušetřit na vakcínách? Vláda zločinců,“ uvedl.

Tohle je opravdu neomluvitelné a hlavně nepochopitelné! Jedna dávka Astry stojí necelých 50Kč. Moderna a Pfizer 300. Zadlužili dvě generace a chtěli ušetřit na vakcínách? Vláda zločinců.https://t.co/ayqHfinOzi? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) March 23, 2021

„Může mi někdo vysvětlit, proč jsme nežádali maximum? Žádný příčetný důvod mě zatím nenapadá,“ hrozil se senátor Pavel Fischer.

Přitom cena vakcíny činí jen zlomek nákladů na jedinou hodinu pobytu pacienta na JIP, o hodnotě lidského života ani nemluvě. Může mi někdo vysvětlit, proč jsme nežádali maximum? Žádný příčetný důvod mě zatím nenapadá. — Pavel Fischer (@PavelFischer) March 23, 2021

Na twitteru Ministerstva zdravotnictví se pak objevila reakce Jana Blatného (za ANO), který uvedl, že ihned poté, co se stal šéfem resortu, rozhodl o zvýšení dodávek vakcín od firem Moderna a Pfizer. „Máme tak objednáno o osm milionů dávek více než na podzim, celkem 26 milionů dávek. Tlačíme na dodavatele, stejně jako ostatní evropské země, aby vakcíny přišly co nejdříve,“ uvedl, že šlo o rozhodnutí tehdejších ministrů zdravotnictví s ohledem na nastavenou očkovací strategii v dané době.

Jan Blatný: Hned jak jsem se stal ministrem, rozhodl jsem o navýšení dodávek vakcín od Moderny i Pfizeru. Máme tak objednáno o 8 mil. dávek více než na podzim, celkem 26 mil. dávek. Tlačíme na dodavatele, stejně jako ostatní evropské země, aby vakcíny přišly co nejdříve. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 23, 2021

