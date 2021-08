Vládní lumpárna, vydírání cestovatelů. Předák cestovek Papež naplno popsal, jak probíhá komunikace s ministerstvem

reklama

Podle Jana Papeže se cestuje mnohem více než v roce 2019. Jenže má to svá úskalí…

Práce zadara

Zároveň však dodává, že by se „… ale mohlo cestovat ještě více. Co jsem uvedl, by mohlo na první pohled vypadat optimisticky, ale do optimismu mají cestovní kanceláře a agentury opravdu daleko. Čert bývá schovaný v detailu. Významná část rezervací dovolených jsou rezervace kryté nějakou formou poukazu – lex voucher nebo jiné typy poukazu. Všechny tyto poukazy zpracovávají cestovní kanceláře a cestovní agentury zadarmo, jejich marže byla za práci v minulosti, tedy při původní rezervaci, všechna další práce je navíc a bez odměny. A k tomu pokud se nakonec poukaz nerealizuje a cestovní kancelář za něj v plné hodnotě vyplatí peníze, pracovala po celou dobu zdarma, konstatuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

Věřte, nevěřte neboli Sázka do loterie, či ruská ruleta?

Kam se cestuje více, kam méně a jsou destinace, které se musejí obejít bez Čechů? „Ohledně destinací se dá říci jediné – je to velmi překotný vývoj, nezávislý na dobré nebo špatné práci cestovní kanceláře, ale libovůli pracovníků Ministerstva zdravotnictví, které pokládá turismus za nebezpečnou činnost a snaží se cestování bránit,“ konstatuje tvrdě Jan Papež. Není věru divu, místa se mění jako na běžícím pásu. Nedávno bylo přívětivé Tunisko, nyní zase už není a je nebezpečné. Egypt je prý fajn, jenže jako řada dalších obdobných zemí – věříte současnému screeningu a že si zrovna v těchto zemích dávají bedlivý pozor na dobré sčítání infikovaných? Odpověď raději necháme na laskavém čtenáři a pokračujeme v povídání s Janem Papežem.

Nutno však ještě podotknout, že řada států se obává paniky resortů chtivých cestovatelů. Zastavíme se u Řecka, kde je při návratu povinná karanténa. Nebo zase již není? „Není správné mluvit o rozhodnutí vlády, i když je toto rozhodnutí vládou posvěcené. V oblasti zdraví platí tichá dohoda, že se schvaluje, co navrhne Ministerstvo zdravotnictví, protože se předpokládá bohužel, že se jedná o promyšlený návrh, který souvisí se zdravím lidu,“ konstatuje Papež. „Více než rok ale sledujeme – a nejen v oblasti turistiky – naprosto lajdáckou a neprofesionální práci zodpovědných pracovníků ministerstva. Uvalit ze dne na den povinnost karantény na desítky tisíc lidí při situaci, kdy máme kolem 150 nakažených – nikoliv nemocných – denně, je nehoráznost hraničící s lumpárnou. Je to už poněkolikáté, kdy si Ministerstvo zdravotnictví vybralo destinaci, kam míří hodně Čechů, a postihlo ji podobným způsobem,“ reaguje na situaci s Řeckem Jan Papež. „Je to vytváření tlaku na obyvatele, aby se očkovali – nebojím se to nazvat vydírání cestovatelů. Ministerstvo žádáme více než rok o zveřejnění jasných a kontrolovatelných kritérií, podle kterých zařazuje jednotlivé země do svého semaforu. Nikdy jsme nedostali jasnou odpověď. Celou dobu se ptám: kde je opozice? Jak to, že jí nevadí poškozování zájmu tolika set tisíc obyvatel? Jak to, že nebombardují ministerstvo a nežádají vysvětlení?“

Doma není rovněž růžovo

Do domácího cestovního ruchu, zdá se, příliš nezasahují Němci a lidé z Beneluxu, naopak se u nás objevuje více zájemců ze severských států. Je tu novodobá covidová železná opona? „To, co postihuje Čechy na cestě do zahraničí, postihuje i příjezdovou turistiku – cizinci mají staženou novodobou železnou oponu a jen těžko se za ni dostávají. Nepřehledné předpisy, podklady bez jazykových mutací, strach z karantény a strach ze srážky s českými orgány, to odrazuje běžnou klientelu ze zahraničí a poškozuje to zájmy domácích provozovatelů hotelů, restaurací a dalších služeb. A opozice zase mlčí,“ vytýká politikům Jan Papež. A na to doplácejí české kempy i penziony, hotely nevyjímaje... „Samozřejmě že na to doplácejí,“ souhlasí papež a pokračuje. „A ministerští úředníci nenesou žádnou hmotnou odpovědnost za miliardové škody, které způsobují. Naopak, pan ministr Vojtěch jim nakonec rozdá mimořádné odměny za to, jak skvěle pracovali během doby covidu!“

Návrh rovnou pod stůl (nebo do šuplíku…)

Cestují tedy Češi více po Česku? V červenci a srpnu bylo podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže na špičkových místech plno už dávno před covidem. „Ano, Češi cestují po Česku více než dříve. Ale i to má háček, většina z nich cestuje na jednodenní výlety, kdy se nikde neubytují, jen málokdy se někde naobědvají a ve své podstatě zahltí pár špičkových míst. Většina ostatních míst zeje prázdnotou a jen vzpomíná na to, že část jejich sezóny obsadili cizinci. Domácí cestovní ruch potřebuje prodloužení sezóny, nikdo nebude investovat do infrastruktury kvůli dvěma měsícům v roce. Když jsme před pár lety navrhovali takzvané klouzavé prázdniny, školské odbory se bránily jako čert kříže. Prý by to narušilo výuku a tak dále... teď se děti učily skoro dva školní roky velmi nestandardně a snad by se diskuse o tom, že by různé regiony měly prázdniny v různý čas, mohla znovu otevřít,“ otevírá další problém Jan Papež.

Že by Slovensko nechtělo české koruny?

Nu a pro nás tak blízké a oblíbené Slovensko je jistě zvláštní kapitola... stala se z něj jakási terra inkognita. „Slovensko se musí se svou vládou a jejími nařízeními vyrovnat samo. Když nás někdo nechce, musíme to vzít na vědomí a odvézt své klienty a jejich peníze někam jinam, třeba do Rakouska, Polska, Maďarska, Itálie, Slovinska,“ uvádí na závěr našeho setkání Jan Papež.



