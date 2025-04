Vlastenci kolem Okamury stále sílí. Holec sleduje rostoucí bolehlav pro Fialu

Holec upozorňuje, že po vytvoření společné kandidátky SPD v rámci vlasteneckého uskupení Jo! už v průzkumech SPD posiluje. „Nejdřív dal ‚vlastencům‘ s novým jménem Jo! skoro deset procent Ipsos, teď jim procento ještě přidal STEM. Na obzoru se tak rýsuje pojistka proti druhé ničivé čtyřletce vlády Petra Fialy. Dárek pro Fialu, jak se teď v Česku říká,“ píše Holec v komentáři na svých stránkách.

„Záměr je ale stejný jako u SPOLU: maximalizace volebního zisku a minimalizace propadlých hlasů. Právě tohle udělalo z Fialy premiéra,“ tvrdí Holec. Rozdíl je ale v tom, že koalice SPOLU dala dohromady subjekty, které ani nemají jednotný program, a podle toho vláda vypadá.

„Jenže po volbách zjistili, že spolu nejsou schopní vládnout. ‚Antibabiš‘ vás možná jednou vytáhne do Strakovky, v ní se ale okamžitě promění v kolektivní zoufalství. A to si teď díky vládě užíváme všichni. Jo! se sice bojí přiznat koalici, protože by společně taky mohli všichni ze Sněmovny vypadnout, programově ale zatím drží víc než SPOLU: všechny čtyři strany se prezentují jako vlastenecky konzervativní,“ upozorňuje Holec.

Cíle těchto stran jsou totiž veskrze podobné. „V novém sociokulturním dělení politiky, které nahrazuje tradiční socioekonomický předěl, to můžeme prostě popsat i tak, že si jsou nejen jejich lídři jistí svým pohlavím i národností. A taky chtějí nízké daně a menší stát, hlavně ale nechtějí cenzuru, euro, Green Deal a další obětování národní suverenity v EU. O našem členství v ní chtějí referendum,“ vypočítává programové shody všech partají v Jo!.

Holec v komentáři dále vysvětluje, že lídr SPD Tomio Okamura chce otevřeně do vlády, protože opoziční role SPD už je u voličů vyčerpaná. I proto přišlo spojení do značky Jo! a průzkumy mu dávají za pravdu, že to bylo dobré rozhodnutí a propadne mnohem méně hlasů než před čtyřmi lety.

