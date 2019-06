Vlhké sny českých liberálů. Soukup s Ovčáčkem rozebírali jejich temnou a negativní mysl

Jaromír Soukup započal diskusi nedávným setkáním slovenského prezidenta Andreje Kisky a jeho českého protějšku Miloše Zeman. Poprosil prezidentského mluvčího, aby ji zhodnotil svou optikou. „Bylo to přátelské, příjemné a milé. Prezidenti si tykají. Prezident Zeman chtěl, aby si tu Kiska odpočinul,“ okomentoval Ovčáček setkání a především zdůraznil, že to byl ukázkový příklad toho, že lidé mohou mít jiné názory, ale mohou být i přátelé, což někteří naši politici prý už nedokážou.

„Není to ale specifikum pouze českých politiků, je to v celé EU. Podívejte se, co se děje v Maďarsku, v Polsku, ve Francii nebo v Itálii,“ podotkl Ovčáček s tím, že vyhraněnost se čím dál více zvyšuje a manifestace narůstají nejen u nás.

Zmínil také nedávno zveřejněnou německou statistiku, která ukázala, že počet útoků na veřejně známě osobnosti či na politiky rapidně narůstá. „V Německu jsou nejvíce útoky na politiky AfD. To přichází ze západu, útoky se prohlubují, situace v Evropě není dobrá, i u nás se to pomalu stává pravidlem,“ všímá si prezidentský mluvčí.

„Agresivitu hlavně můžete nejvíce vidět na straně těch, kteří paradoxně neustále hovoří o demokracii, to je totalitní metoda, totalitáři hovoří často svobodě,“ pokračoval Ovčáček, který prý neuznává liberální demokracii a další podobná slovní spojení, která prý lidi omezují a jen rozdmýchávají nenávist.

Ovčáček v kontextu s tím poukázal na současné tisícové demonstrace. „Tady probíhají zlé výkřiky, agresivní výrazy vůči prezidentu, to dál plodí možné fyzické násilí. Mainstreamová média, místo aby se nad tím zamyslela, také podporují agresivní chování některých lidí,“ zhrozil se Ovčáček.

„I politici nezodpovědně dnes a denně nálepkuji lidi, kdo volí SPD je hned xenofob a rasista. I oni vyvolávají nenávist a pak se diví, že někdo někoho fyzicky napadne,“ zmínil Zemanův mluvčí nedávné útoky na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Klause Ladislava Jakla, k čemuž se ještě později vrátil.

„Novináři a různé televizní pořady se snaží odsouvat někoho na okraj společnosti, to je mimořádné nebezpečné,“ konstatoval mluvčí. Připomněl, že tito lidé zveřejnili falešnou zprávu, že pohaněl Jiřího Stránského v rozhlase. „Já jsem tuto zprávu dementoval, ale šířila se velmi rychle a jejím cílem bylo zase jen vyvolat nenávist,“ dal za příklad vlastní zkušenost.

Jako další téma Soukup položil na stůl odvolání ministra kultury Antonína Staňka, jehož demisi odmítl Zeman přijmout, na což má podle Ústavy právo. Ovčáček zdůraznil, že je to nyní v rukou prezidenta. „Prezident rád postupuje ve prospěch České republiky a uvážlivě tedy celou situaci pořádně zváží. Vždyť tady poukázal na špatné hospodaření svého resortu, ale je za to odvolán, v zemi, kde se mluví o boji proti korupci a o šetření,“ podivoval se Ovčáček, podle nějž ministr jen činil kroky ve prospěch státu.

Připomněl, že i premiér Babiš dal najevo, že situace není šťastná, když má Staňka nahradit Michal Šmarda. „Ústava prezidentovi žádný termín neuvádí, říká jen bez zbytečného odkladu a on nic zbytečně neodkládá, nese spoluzodpovědnost a vše pečlivě promyslí,“ zopakoval ohledně Staňkovy demise.

„Opozice říká, že Zeman jde za hranu Ústavy, to jsou výklady Ústavy, jako když se vykládají karty, které vykládá nějaký esoterik, který vás zná a vykládá vám budoucnost, jsou to jen hrátky,“ použil Ovčáček ke kritice Zemana ze strany opozice metaforu.

„Projevuje se tu také hlavně fanatismus, protože jde o Zemana, kdyby nějaký předseda vlády navrhl na ministra kultury vlastního psa, tak to také budou tzv. liberálové bránit jen proto, že je to proti Zemanovi, to se jim moc líbí,“ míní Ovčáček. Soukup poznamenal, že je mylný dojem, že prezident je pouhá čestná funkce. „Prezident se nebude řídit novinovými komentáři a výkřiky politiků, kteří se snaží vyvolat nenávist,“ vzkázal do kamer jeho mluvčí.

Přesunuli se ještě jednou k napadení Ladislava Jakla, který čelil během jednoho týdne dvěma fyzickým napadením kvůli svým názorům. Soukup se rozezlil nad tím, že média i politici mlčí, když se jindy předbíhají v tom, kdo útoky dřív odsoudí. Podotkl, že asi proto, že si u toho Jakl nedělá selfie jako Dominik Feri (TOP 09).

„Je to závažná záležitost. Každý přechod k omezení svobody, demokracie a k totalitě začíná takhle. To se dělo v Evropě ve 30. letech. Nedivím se, že Babiš nechtěl na manifestaci spolku Milion chvilek, oprávněně se bál fyzického napadení,“ sdělil prezidentský mluvčí. „Politici mlčí a útoky od pachatelů, kteří nejsou potrestáni, se pak začnou množit, a to je velmi nebezpečné,“ varoval.

„Média u nás opakovaně a dlouhodobě selhávají, je to jejich výsledek, komentátoři neustále někoho nálepkují za xenofoba, rasistu, antidemokrata, že je někdo proruský, pročínský...“ všímá si Ovčáček. A dodal, že Jakl neměl názor jako naši tzv. demokraté, a proto pak čelil útokům.

Je také toho názoru, že vyvolávají nenávistnou atmosféru nejen vůči jedincům, ale i vůči volebním skupinám jako jsou senioři, za to, že prý volí špatně. „Podle nich by měli ve volbách rozhodovat pokrokoví mladí z vysokých škol. Důchodci uvažuji uvážlivě, žili v totalitě a zažili válku,“ řekl s tím, že je naopak třeba je ctít.

Závěrem Soukup zmínil takzvanou kauzu Beretta, která se týká vynášení informací z policejních spisů. Zmínil, že právě tuto kauzu označila současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová za případ, v němž bylo trestní stíhání zahájeno pravděpodobně na objednávku. A ven vyplouvají prý informace, které její domněnky podporují. „A kvůli tomu asi agresivní manifestace proti Benešové coby člověku s vysokým morálním kreditem nebude,“ pousmál se Ovčáček. „Teď budou novináři mlčet, tohle se do jejich příběhu nehodí,“ podotkl.

„Jejich velkým vlhkým snem, který sní každý den, je odchod Zemana z Hradu, Babiš v teplákách, Ovčáček bez práce a TV Barrandov s černou obrazovkou,“ shrnul Ovčáček. A poukázal na to, že jejich sny jsou negativní, zatímco Babiš napsal knihu o čem on sní a byly tam alespoň pozitivní věci. „Sice jde o malé skupinky lidí, ale ty bohužel dokážou výrazně a nenávratně poškodit českou společnost,“ řekl na závěr mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

autor: nab