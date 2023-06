Vnuk youtuber. Pohled Ivana Hoffmana na hvězdy mládeže

reklama

Když mi osmiletý vnuk na otázku, čím chce být, řekl, že youtuberem, vzal jsem to na vědomí jako informaci, že tráví příliš moc času s tabletem. Příliš času s tabletem už ale tráví tolik lidí, že je to politický problém. Francouzský parlament právě projednává zákon, který má regulovat „džungli“ influencerů na sociálních sítích.

Influencer, jak jsem se dočetl, je něco jako opinion maker. Funguje to tak, že komu se podaří upoutat na sebe pozornost ve virtuálním světě internetu a sleduje ho hodně lidí, stane se atraktivním pro firmu, která mu zaplatí za reklamu. Úspěšný influencer vydělává na tom, že pomáhá obchodníkům dostat se do peněženek lidem, kteří ho sledují.

Není to nic nového pod sluncem, bez peněz z reklamy dnes nepřežijí soukromá média, která inzerentovi „prodávají“ své čtenáře, diváky či posluchače. Samotné informace, byť i vylepšené o zábavu, už nelze prodat za cenu, která by pokryla náklady. Mezi novinami a influencery ovšem jistý rozdíl je. Od influencera se kromě vysoké sledovanosti nic jiného nečeká, bývají to exoti, kteří nabízejí sami sebe.

Od vnuka vím, že aby byl člověk úspěšným youtuberem, nesmí být nudný. Jednu dobu vydržel sledovat na tabletu kluka, co hrál a současně komentoval nějakou počítačovou hru. Youtuber to obrovsky prožíval a měl k tomu spoustu řečí. Mně to přišlo o ničem, naprostá nuda, ale kdyby mi bylo osm, nejspíše by to fungovalo. Francouzští poslanci zjistili, že influenceři jsou u dětí natolik úspěšnými propagátory hazardu a konzumu, že se je za to rozhodli trestat dvěma lety vězení a pokutou 300.000 eur. Propagace hazardních her má být omezena na platformy, které mají možnost zakázat přístup nezletilým.

Zajímavé je, že se nepředpokládá, respektive předem se vylučuje, že by influenceři mohli pomoci dětem prostřednictvím hazardu zbohatnout. Můj vnuk má velice přesnou představu, jaký automobil chce řídit, a správně tuší, že na Bugatti Veyron z kapesného nenašetří. Nepochybně by ocenil radu influencera, jak vyhrát potřebných třicet miliónů. Také by rád v budoucnu, v případě, že nebude nudný, pomohl svým folowerům, aby si také splnili dětské sny.

Touha být viděn a mít vliv je dnes díky preferování virtuálního světa a upozaďování světa reálného specifický fenomén. Na otázku „Nejde Vám jenom o peníze?“ odpoví dnes typický youtuber otázkou: „A záleží na něčem jiném?“

Samozřejmě nelze vyloučit, že povědomí influencerů, že mají obrovský a rostoucí vliv na své publikum, způsobí, že se v nich probudí svědomí, odpovědnost či nutkání propagovat něco pozitivního. Nedávno založená asociace influencerů údajně ve Francii vítá „chvályhodné a zásadní“ návrhy poslanců. Než se ale influenceři zkultivují a zapojí do propagace lepšího světa, odstraní je, coby konkurenci, umělá inteligence.

Myslím, že můj vnuk se youtuberem nestane. Odkdy dostal kopačky, preferuje před tabletem mičudu. Ta ho samozřejmě může omrzet. O vytouženou práci youtubera ho ale připraví zmíněná umělá inteligence, která zkonstatuje, že člověk je beznadějně nudný.

