Vojska USA zabrala D1, Česko se směje: „Máváte? Máte spoustu času.“ „Putin!“, „Mají známku?“

Doprava v některých úsecích dálnice D1 dnes kolabuje. Cesta z Prahy do Brna se může protáhnout až o 2,5 hodiny. Kolony se vytvořily před zúženími u Zruče nad Sázavou a u Humpolce, vyplývá z dopravních informací policie. Podle krajské policejní mluvčí z Vysočiny Dany Čírtkové provoz zpomalily konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska. Michal Hašek se směje České televizi.

Před Humpolcem na 90. kilometru se řidiči mohou zdržet až hodinu a půl, u Zruče nad Sázavou na 56. kilometru do 60 minut. „Jejich pomalý průjezd způsobovaly komplikace v dopravě,“ řekla o konvojích Čírtková. Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Brno navíc brzdí porouchaný kamion stojící na 88. kilometru.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 1114 lidí

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla byl před 08:00 jeden z konvojů na 105. kilometru. Čírtková před 09:30 uvedla, že konvoj už opustil území Vysočiny.

Armáda nemá podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové hlášeny na D1 žádné nehody amerických vojenských vozidel, vůz z konvoje se ale srazil s nákladním autem na dálnici za Brnem.

Na dálnici D2 ve směru na Bratislavu se vozidlo z konvoje s nákladním autem srazilo v zúžení na 34. kilometru. Nehoda se stala po 07:00, nikdo při ní nebyl zraněn, řekl ČTK mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek. Po srážce byla dálnice neprůjezdná, později se zhruba do 09:00 jezdilo jedním jízdním pruhem.

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje má podle plánu opustit Českou republiku dnes odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.

Michal Hašek (ČSSD) se na sociální síti Facebook rozzlobil, že dopravní situace připomíná peklo a chtěl vědět, proč se kolony vojenské techniky přes naše území nepřesouvaly v noci. Tropil si přitom žerty z České televize.

JUDr. Michal Hašek ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

D1 dnes opět peklo a D2 podle rozhlasu taky. Chápu, že spojenecké kolony musí po ČR nějak projet, ale při současném stavu uzavírek a oprav je to fakt nářez. Co takhle plánovat noční přesuny mimo hustý provoz? Klidně s přenosovými vozy ČT každých 100km a speciálem na ČT24. Pro spojenecké plánovače budiž dnešek poučením, faktor permanentních oprav českých dálnic je třeba zařadit do aliančního know-how,“ napsal Hašek.

Analytička Irena Ryšánková dospěla k závěru, že Američtí vojáci po Česku pravděpodobně bloudí a zamyslela se nad tím, co nás možná ještě čeká. „Podle toho, kudy bloudí americká kolona, kterou mí přátelé potkávají cestou, mám pocit, že jsou na tom Američani s mapami jako obvykle. Předpokládám, že čínskou ambasádu již pro jistotu evakuovali,“ uvedla.

Publicista Tomáš Vyoral označil americké vojáky za okupanty, ale rychle se opravil a udělal z nich partnery. Chtěl ovšem vědět, zda mají dálniční známky.

„A mají američtí okupan... pardon partneři alespoň dálniční známky? Případně dostanou pokutu za podlimitní rychlost jízdy na dálnici, nebo za to si troufnou policisti pokutovat jen našince? A v noci se ušáčkům nechtělo vstávat, že to projíždí přes den (kdy je to na D1 tragické i bez nich)?“ zeptal se?

Štěpán Kotrba vše uzavřel šachovým prohlášením, že „z pohledu nepřítele to vypadá jako ústup na čtverec D1“.

Irena Haasová chtěla vědět, zda už lidé stojí kolem dálnice a mávají.

Nad kolonou na D1 se bavil i soudce Kamil Kydalka, který konstatoval, že teď může být spokojený i někdejší ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. Kalamitní sníh nepadá a dálnice stejně kolabuje. I Ťok si tak může říkat, že si jeho nástupce nevede právě nejlépe.

Psali jsme: Českem projede další vojenský americký konvoj Konvoj historické vojenské techniky dnes připomene výročí konce války Na vojenský den Bahna přišlo do Brd 50.000 lidí, odhadla armáda Jak můžete hanobit naši vlajku? ptá se emigrant z roku 68. Odešel tehdy do Švédska a trápí ho, co tam vidí: Stát se podvoluje islámu. Věděli jste, že...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp