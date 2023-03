Volit v 16? Babiš dostal dotaz. A rozjel se

Někdejší premiér, současný poslanec Andrej Babiš podpoří dnes odboráře na jejich demonstraci. Ti chtějí protestovat proti reformě penzí a normě Euro 7. „Tato vláda je nejhorší od vzniku České republiky, totálně asociální, je to vláda výrobců elektřiny, poslouchají, dělají obrovské zisky, je to loutková vláda i Bruselu, takže všechno špatně a já jdu podpořit odboráře, a tím pádem i všechny lidi, kteří s touhle vládou nesouhlasí,“ řekl ve vysílání CNN Prima News Babiš.

Úvodem svého vstupu ve vysílání na CNN Prima News se Babiš vyjádřil ke včerejšímu výroku prezidenta Petra Pavla ohledně zvážení snížení hranice pro možnost volit na 16 let. Podpořil by tento návrh Andrej Babiš? „Nepodpořil. V osmnácti letech vzniká plnoletost a já bych to neměnil, není na to důvod,“ zmínil Babiš.

A v čem je podle Babiše riziko, nebo nevýhoda? Mají mladí lidé dostatečný přehled? „Já myslím, že naše společnost má jiné zásadnější problémy v současnosti než řešit tuto věc. Dnes je demonstrace odborů, kde chceme konečně říct vládě, aby s námi mluvila, ale jestli budou lidé volit v 18 nebo v 16 letech, nepovažuji to za zásadní téma,“ sdělil Babiš, který chce na dnešní demonstraci pohovořit.

„Dlouho jsem váhal, jestli tam půjdu, nebo nepůjdu, protože už vidím, že to zase vzbuzuje nějaké emoce. Já tam jdu hlavně proto, abych podpořil odboráře v tom, že tato vláda s námi nekomunikuje. Ta vláda nekomunikuje ani s opozicí, nekomunikuje s lidmi, kteří chodí na demonstrace a je to špatně. Já jdu podpořit odboráře, protože oni jsou skutečně organizované struktury, které by mohly tu vládu donutit k tomu, aby začla normálně mluvit s nima i s náma jako s opozicí,“ poznamenal Babiš.

„Jsem tam jako host, znovu opakuji, že jsem to dlouho zvažoval, protože my demonstrace neorganizujeme, my jsme hlavní opoziční síla. Jezdíme do regionů, vysvětlujeme lidem, a kdo ten termín vybral, já nevím. To se musíte zeptat pana předsedy odborového svazu KOVO pana Ďurči, který to organizuje, takže já tam krátce vystoupím, řeknu nějaký názor, ale jdu podpořit, protože zkrátka my jsme čtyři dni a čtyři noci bojovali za naše důchodce ve Sněmovně a za to období nevystoupil pan premiér ani jednou. Ani jednou nereagoval na naše návrhy, tato vláda je nejhorší od vzniku České republiky, totálně asociální, je to vláda výrobců elektřiny, poslouchají, dělají obrovské zisky, je to loutková vláda i Bruselu, takže všechno špatně a já jdu podpořit odboráře, a tím pádem i všechny lidi, kteří s touhle vládou nesouhlasí,“ sdělil Andrej Babiš.

Stovky odborářů se dnes vydaly v průvodu Prahou k sídlu vlády, kde chtějí protestovat proti reformě penzí a normě Euro 7. Vláda je však dnes na výjezdním jednání v Jeseníku.

