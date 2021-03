Volný: Bílý hráč Slavie rasisticky napaden černochem. Čeká nás to všechny

reklama

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2342 lidí

To, že si poslanec Marian Bojko dokázal donést do jednacího sálu nůž, není však žádný problém. Poslanci totiž neprocházejí kontrolou. Potvrdil to pro server iDnes.cz i mluvčí Sněmovny Roman Žamboch. Bojko si nůž přinesl zřejmě na svou svačinu, kterou si následně v lavici připravoval.

Poslanec Bojko na dotaz serveru, zda mu připadá v pořádku si nosit nůž do sněmovního sálu, neodpověděl, stejně tak zatím nereagoval ani předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Marian Bojko JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec Lubomír Volný pak pro změnu dnes na sociální síti Facebook umístil video, kdy bez roušky předstupuje k mikrofonům a pokládá na ně papírové kapesníky. Protestuje proti tomu, že mu předsedající Radek Vondráček nechce dát deset minut času na představení dvou návrhů, ale jen minut pět. „Haló, pane předsedající,“ mluví pak na Vondráčka Volný.

„Můj první návrh je zařazení bodu, který se jmenuje letecký most do Bangladéše. Podařilo se nám zajistit ve spolupráci s neziskovou organizací, která nepobírá žádné dotace od Evropské unie ani od České republiky ivermectin. Máme kontakt na bangladéšský parlament a můžeme získat tuny a tuny toho léku, o kterém se v současné době rozjela dezinformační kampaň, takže já bych si dovolil zopakovat oficiální pravdivé údaje o tom, jak bezpečný tento lék je,“ začal Volný. Evropská agentura pro léčivé přípravky přitom nedoporučila při léčbě a prevenci covidu-19 přípravek proti parazitům ivermectin používat.

„Jako druhý bod dnešního programu navrhuji zařadit přijetí usnesení, které bude odsuzovat rasistický útok hráčů Glasgow Rangers proti českým hráčům Slavie. Důkazy o tomto rasistickém útoku můžete zhlédnout na mnoha sportovních kanálech a jediný důkaz, který potřebujeme, je to, že tři černošští hráči tři bílé hráče, z toho u jednoho se pokusili jej zavraždit, to byl evidentní pokus o vraždu, ten zákrok. Do druhého kopali na zemi, když ležel, a třetího napadli v útrobách stadionu. Podle logiky, kterou se řídí mainstreamová média a kterou se v mnoha případech řídí bohužel i policie, státní zastupitelství a soudy, jako jediný důkaz by měla stačit barva kůže. Protože jakmile byl český hráč obviněn z toho, že pronesl nějakou rasovou poznámku, tak okamžitě nikdo ze zainteresovaných neváhá a označuje tohoto hráče za rasistu a zpochybňuje jeho tvrzení o tom, že se o žádný rasový útok nejednalo,“ poznamenal Volný.

"Hráči Slavie byli brutálně napadeni na hřišti na základě své barvy kůže. Jeden z nich málem zemřel, druhý byl těžce zraněn a třetí byl ve stylu černošských gangů napaden v útrobách stadionu, po tom, co pořadatelská služba umožnila, nebo je oddělila skupina, údajně měla dokonce zakrýt televizní kamery a umožnit jednomu z hráčů, opět tmavé barvy pleti, aby napadl bílého hráče Slavie. Takže toto je evidentní rasistický útok proti českým občanům, proti hráčům Slavie, vůči kterým by se měla Sněmovna zcela jednoznačně vymezit," dodal. Obává se, že pokud hráčům neposkytneme podporu, budeme za chvíli v pozici lidí, kteří "nejsou druhá, třetí kategorie v případných sporech, ale v pozici lidí, kteří budou automaticky vždycky odsuzováni za to, co neudělali, jenom pro svou barvu kůže. Což je čistě rasismus".

Psali jsme: „My že jsme rasisti?” Gólman Stejskal ke Slavii. Tohle ještě neviděl „Rasistická" Slavia: Češi se vrhli na Skotsko. Zase bude veselo Říct černochovi, že je opice? Z TOP 09 zní zhnusení, a z Anglie výzvy k vyloučení Slavie. Ale zabil to Topol Zdeněk Zbořil po fotbale ve Skotsku připomněl, jak pohrdavě na nás koukají z Británie. Třeba v roce 1938...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.